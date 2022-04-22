.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليمن.. فرنسا تطالب بفتح طرق تعز المحاصرة من قبل الحوثيين

  • الخط
طفلة يمنية في تعز (أرشيفية- فرانس برس)
طفلة يمنية في تعز (أرشيفية- فرانس برس)
اليمن والحوثي

اليمن.. فرنسا تطالب بفتح طرق تعز المحاصرة من قبل الحوثيين

سفير فرنسا لدى اليمن: يجب الأخذ بعين الاعتبار كل أشكال المعاناة في جميع أنحاء اليمن

العربية. نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

طالبت الحكومة الفرنسية، الخميس، بسرعة فتح الطرق في محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، والمحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي منذُ سبع سنوات، وذلك تنفيذاً للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وجاءت الدعوة الفرنسية على لسان سفيرها لدى اليمن جان ماري صفا، في سياق ترحيبه باستئناف الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي اعتبارا من الأحد المقبل.

تعز اليمنية - فرانس برس
تعز اليمنية - فرانس برس

وتضمن اتفاق الهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل الجاري، ولمدة شهرين فتح المعابر والطرقات في مدينة تعز المحاصرة بالإضافة إلى محافظات أخرى، غير أنه وبعد مضي نحو ثلاثة أسابيع، ترفض ميليشيا الحوثي فتح الممرات والمعابر الإنسانة بين المحافظات اليمنية، والذي تعتبره الحكومة الشرعية مطلباً إنسانياً وأحد أولويات الهدنة.

وقال السفير صفا في تغريدات على حساب السفارة الفرنسية بموقع تويتر، : “يجب الأخذ بعين الاعتبار كل أشكال المعاناة في جميع أنحاء اليمن، وفتح الطرق في تعز دون تأخير لإظهار الالتزام الصادق من جميع الأطراف بالسلام”.

وزير خارجية اليمن: رفع الحصار عن تعز إحدى أولويات الهدنة اليمن وزير خارجية اليمن: رفع الحصار عن تعز إحدى أولويات الهدنة

ورحب السفير الفرنسي، باستئناف رحلات الطيران التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي، بعد وصول ناقلات المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

وأوضح، أن هذه الإجراءات ستساهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتوطيد الهدنة الأممية الجارية في اليمن.

والأسبوع الماضي، دعا السفير الفرنسي الميليشيا الحوثية إلى تقديم تنازلات حقيقية للتخفيف من معاناة اليمنيين وتحقيق السلام في اليمن. كما طالبهم بفتح الطرقات في تعز للتخفيف من معاناة الناس فيها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الرئيس "العليمي": المرحلة الحالية في اليمن للتوافق والشراكة الرئيس "العليمي": المرحلة الحالية في اليمن للتوافق والشراكة
اكتشف المزيد