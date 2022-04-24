الرئاسي اليمني يشدد على ضرورة رفع حصار الحوثي عن تعز

شدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، السبت، على ضرورة رفع حصار ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، عن تعز وكافة المناطق والمدن اليمنية.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رشاد العليمي، كرس لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

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وأكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، "دعمه للجهود الأممية الرامية التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في سبيل إحلال السلام، وإنهاء معاناة اليمنيين".

كما جدد "تمسكه بالهدنة الإنسانية"، مشدداً "على ضرورة الرفع العاجل للحصار الحوثي على مدينة تعز وكافة المدن اليمنية".

وتضمن اتفاق الهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل الجاري، ولمدة شهرين فتح المعابر والطرقات في مدينة تعز المحاصرة بالإضافة إلى محافظات أخرى، غير أنه وبعد مضي ثلاثة أسابيع، ترفض ميليشيا الحوثي فتح الممرات والمعابر الإنسانة بين المحافظات اليمنية، والذي تعتبره الحكومة الشرعية مطلباً إنسانياً وأحد أولويات الهدنة.

وكانت الأحزاب والمكونات السياسية في محافظة تعز، قد عبرت عن رفضها الالتفاف على فتح الطرق الرئيسة من وإلى المدينة بفتح طرق فرعية لا تؤدي الى رفع معاناة المواطنين المحاصرين منذُ سبع سنوات.

كما دعا مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز، المبعوث الأممي "هانس غروندبرغ" إلى فتح المنافذ البرية وإنهاء الحصار المفروض على المدينة، من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منذُ أكثر من سبع سنوات.