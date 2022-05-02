العليمي: متمسكون بالهدنة رغم خروقات الحوثي
الرئيس العليمي: لن نحيد عن قواعد التوافق والشراكة لاستعادة الدولة
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، التمسك بالهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل الماضي، ولمدة شهرين برعاية الأمم المتحدة، رغم كل الخروقات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، داعياً إلى ضرورة احترامها والالتزام ببنودها، مشيرا إلى أن مواقف السعودية والإمارات إلى جانب الشعب اليمني ستبقى حاضرة في ذاكرته.
وتعهد العليمي في خطاب وجهه إلى الشعب اليمني، مساء الأحد، بمناسبة عيد الفطر، بالعمل بجدية لتوفير كل الظروف لإنجاح الهدنة الأممية لاسيما تلك المرتبطة بتخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني وحريتهم في التنقل سواء عبر مطار صنعاء او في تعز المحاصرة وكل المحافظات التي يعاني ابناءها من معاناة إنسانية.
وقال "نتوق إلى سلام دائم وعادل وشامل ينهي هذه الكارثة ويبنى على المرجعيات الثلاث ليؤسس لمستقبل آمن لكل أبناء الشعب اليمني".
ووعد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بأن القادم سيكون أفضل لعدن ومنها لكل اليمن، مؤكدا أن عدن كانت حاضرة كأولوية في زيارته مع أعضاء المجلس الرئاسي إلى السعودية والإمارات وخصوصا إعادة تأهيل وتحسين الخدمات فيها وصيانة وتطوير البنية التحتية وتوفير الأمن والاستقرار.
ووصف زيارته إلى السعودية والإمارات وهي أول زيارتين خارجيتين منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بأنهما " ناجحتين بكل المقاييس"، وقال أنه لمس من خلالهما "مدى الحرص الأخوي الصادق على أمن واستقرار اليمن أرضا وإنساناً، ولقيت همومنا وتطلعات شعبنا التي حملناها اإليهم تجاوبا أخوياً عاليًا، وتأكيد كبيرا على الوقوف مع الشعب اليمني والدولة اليمنية لاسيما في المجال الاقتصادي والتنموي والأمني والذي ستكون له آثاره الإيجابية على أبناء شعبنا الذين يستحقون حياة أفضل بعد أن أنهكتهم هذه الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية".
وأوضح الرئيس العليمي، أن الزيارتين وضعت "خارطة طريق واضحة لدعم مسارات اعادة التأهيل في الخدمات والاقتصاد"، وتم الاتفاق على التشكيل الفوري للجان مشتركة تتولى متابعة تنفيذ التعهدات.
ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، كافة المكونات السياسية والاجتماعية ورجال الفكر والثقافة والأعلام الى توحيد صفهم وجمع كلمتهم.
وأضاف "إنها لحظة تاريخية علينا جميعا مسؤولية الحفاظ عليها والعمل معاً من أجل بلدنا وأهلنا، والاصطفاف خلف المجلس، فالجميع شركاء، فليس في قاموسنا الإقصاء والتهميش".
كما تعهد بالعمل "وفق قواعد التوافق والشراكة والبناء في سبيل استعادة الدولة وإعادة مؤسساتها وإصلاح الخلل أينما كان".
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