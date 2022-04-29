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رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصل الإمارات

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العليمي لدى وصوله أبوظبي (سبأ)
العليمي لدى وصوله أبوظبي (سبأ)

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصل الإمارات

دبي - العربية.نت

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وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، ونواب رئيس المجلس، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وسيجري العليمي مباحثات رسمية مع القيادة الإماراتية تتعلق بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.

الملك سلمان يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونوابه السعودية الملك سلمان يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونوابه

بالإضافة إلى إعادة الإعمار، وحشد الدعم السياسي والتنموي لليمن لمواجهة التداعيات التي أفرزتها الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً على الشعب اليمني، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

بدوره، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى الدعم الإماراتي السياسي والعسكري والإنساني والإغاثي والتنموي المقدم لليمن خلال المرحلة الماضية، مؤكداً أن ذلك الدعم يجسد ما تتمتع به العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور ونماء.

وكان العليمي قد غادر مدينة جدة مساء اليوم، حيث استقبله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر السلام يوم الأربعاء.

وحضر اللقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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