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الملك سلمان يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونوابه

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الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

الملك سلمان يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونوابه

خادم الحرمين الشريفين يؤكد حرص المملكة ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني

دبي _ العربية.نت

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، الخبن عبد العزيزميس في قصر السلام بجدة، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ونواب رئيس المجلس.

وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال اللقاء، حرص المملكة ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، متمنيًا لهم التوفيق، بما يحقق لليمن وللشعب اليمني الشقيق الأمن والاستقرار.

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

وهنأ رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خادم الحرمين الشريفين بشهر رمضان المبارك، منوهين بدعم المملكة الدائم لكل الجهود الرامية لتحقيق السلام لليمن والمنطقة، وبما يعود على الشعب اليمني الشقيق بالخير والأمان.

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وحضر الاستقبال، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان ( الوزير المرافق)، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.

كما حضره من الجانب اليمني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك.

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