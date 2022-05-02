رئيس الأركان اليمني: الجيش جاهز لخوض "المعركة الفاصلة" إذا لم يلتزم الحوثيون بالهدنة

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني حمود بن عزيز، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة جاهزة لخوض ما وصفها بأنها "المعركة الفاصلة" في حال عدم التزام الحوثيين بالهدنة الأممية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن رئيس الأركان قوله خلال تفقده لقوات الجيش جنوب محافظة مأرب إن الجميع مع القوات المسلحة في معركتها "لاستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة".

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وعبّر بن عزيز عن شكره لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية على "دعمها الكبير ومساندتها للقوات المسلحة اليمنية وللشعب اليمني في مختلف المجالات".

وفي السياق، حذر عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي من أن ميليشيات الحوثي إذا لم تجنح للسلام فإن كل الخيارات مفتوحة للتعامل معها.

وقال عيدروس الزبيدي، الاثنين، في تصريحات خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث": "إن لم يجنح الحوثي للسلام فنحن جاهزون للخيارات الأخرى".

ومن جانبه، أعلن عضو مجلس قيادة الرئاسة اليمني طارق صالح إن المجلس يمد يده للسلام الشامل لحقن دماء اليمنيين.

وشدد في تصريحات خاصة بقناتي "العربية" و"الحدث" على ضرورة تأمين البلاد والمنطقة من الخطر الإيراني.

واعتبر صالح أن "اجتماع قيادات الدولة في عدن حدث تاريخي"، مضيفاً: "نحن مجلس سلام، وسنعمل على إعادة الوطن والدولة".