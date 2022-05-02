رفض دفع جبايات.. ميليشيا الحوثي تقتل تاجرا وتصيب امرأتين وسط اليمن

قتل تاجر وأصيبت امرأتان، في محافظة البيضاء، وسط اليمن، برصاص مسلحي ميليشيا الحوثي.

وقالت مصادر محلية وإعلامية متطابقة، إن عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية أطلقت الرصاص، الجمعة، على أحد التجار في مدينة رداع يدعى “حجاج الصبياني” وأردته قتيلا، بعد رفضه دفع إتاوات تحت مسمى الزكاة بدون أي سندات رسمية.

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وذكرت المصادر أن إطلاق الرصاص على الضبياني تزامن مع اكتظاظ متجره بالزبائن، ما أسفر عن إصابة امرأتين.

وتفرض ميليشيا الحوثي إتاوات كبيرة على التجار بمناطق سيطرتها تحت عدة مسميات، فضلاً عن الزكاة التي ضاعفتها بنسبة كبيرة.