اليمن.. قتلى وقصف قرى سكنية وإسقاط مسيرة حوثية ضمن خروقات الهدنة 

قتل جندي وأصيب آخر، الإثنين، جراء قصف مدفعي لميليشيا الحوثي استهدف موقعا عسكريا لقوات الجيش اليمني في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، ضمن خروقات الميليشيا المتصاعدة للهدنة الأممية المعلنة مطلع شهر أبريل الماضي.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن ميليشيا الحوثي استهدقت موقعا عسكريا لقوات الجيش في جبهة الجدافر شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف بقذيفة، أودت بحياة جندي وإصابة آخر.

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كما أعلنت قوات الجيش اليمني، إنها أسقطت طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي أثناء تحليقها باتجاه المواقع العسكرية في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة مأرب.

وتواصل ميليشيا الحوثي بشكل يومي هجماتها على مواقع الجيش والدفع بالعربات والدبابات إلى الخطوط الأمامية واستحداث الخنادق، مستغلة الهدنة الإنسانية التي بدأت مطلع أبريل الماضي.

في السياق، شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية، الإثنين، قصفًا بمختلف أنواع الأسلحة، مستهدفةً قرى سكنية غربي محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن.





وقالت مصادر محلية، إن ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، قصفت _مع أول أيام عيد الفطر المبارك_ قرى آهلة بالسكان في مديريتي التعزية وجبل حبشي بشتى أنواع الأسلحة.

وبحسب المصادر فإن القصف المدفعي وقناصة ميليشيا الحوثي حرمت أبناء هذه المناطق من تأدية صلاة العيد أو الفرح به.

وتتعمد ميليشيا الحوثي الإرهابية شن هجماتها الصاروخية مستهدفةً المناطق والأحياء الآهلة بالسكان في مدينة تعز واطرافها الريفية، وذلك ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة.