اليمن.. ميليشيا الحوثي تختطف وتقتل مسناً وترمي جثته في بئر
مواطنون عثروا مساء الأربعاء على جثة حزام بن علي القشيري (70 عاماً) مرميةً داخل بئر ماء في محافظة عمران
أقدمت ميليشيا الحوثي على قتل مسن في محافظة عمران، شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، ورمي جثته في بئر ماء، في محاولة لإخفاء الجريمة.
وذكرت مصادر محلية، أن مواطنين عثروا، مساء الأربعاء، على جثة المسن حزام بن علي القشيري (70 عاماً) مرمية داخل بئر ماء في محافظة عمران.
وأكدت المصادر أن المسن قُتل بعدة طلقات نارية قبل أن تحاول عناصر الميليشيا التخلص من جثته ورميها في البئر، في محاولة فاشلة منها لطمس آثار الجريمة، وفق وكالة "خبر" اليمنية.
واختطفت ميليشيا الحوثي القشيري، الأحد الماضي، ثم أنكرت عملية الاختطاف عقب عملية بحث متواصل قام بها أبناؤه، حتى العثور عليه داخل البئر مقتولاً.
وتواصل عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكاب مختلف أنواع الجرائم في مناطق سيطرتها، مستغلةً عدم ملاحقتها أمنياً وقضائياً.
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