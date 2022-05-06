الجيش اليمني: 341 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية في 5 أيام

قال الجيش اليمني، الخميس، إن ميليشيا الحوثي الإيرانية تواصل خروقاتها للهدنة الأممية في كافة جبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف وصعدة وحجّة وأبين والحديدة وتعز والضالع، مؤكداً التزامه بالوقف التام لإطلاق النار تنفيذَا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

ورصدت قوات الجيش اليمني، ارتكاب ميليشيا الحوثي 341 خرقاً خلال 5 أيام من العيد (30 أبريل- 4 مايو الجاري).

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وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 113 خرقاً في الجبهات المحيطة بمحافظة مأرب، و69 خرقاً في جبهات القتال غرب حجة، و65 خرقاً في جبهات محور تعز، و43 خرقاً في جبهات الجوف، و43 خرقاً في محوري البرح وحيس جنوب الحديدة (خلال يوم العيد فقط الاثنين 2 مايو)، و4 خروقات في محور الضالع، و3 خروقات شمال وغرب صعدة، وخرقاً واحداً في محور أبين.

وعلى رأس الخروقات قيام الميليشيا الحوثية بتنفيذ عمليات هجومية ومحاولات تسلل إلى مواقع القوات الحكومية في مختلف الجبهات منها عملية هجومية وأكثر من 10 محاولات تسلل في أوقات متفرقة، بحسب البيان.

وأضاف "كما رصدت قوات الجيش إطلاق الميليشيا الحوثية 8 صواريخ خلال يومين باتجاه مناطق يمنية وسعودية آهلة بالسكان وباتجاه مواقع عسكرية منها 4 صواريخ باليستية و4 صواريخ كاتيوشا في تصعيد غير مسبوق منذ انطلاق الهدنة" .

استهداف الأحياء المدنية

وأكد البيان، أنه طيلة الأيام الخمسة الماضية، تعرّضت القرى الآهلة بالسكان في مقبنة غرب تعز وفي مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة لاستهداف ممنهج من قبل الميليشيا الحوثية بالأسلحة الرشاشة المختلفة

كما استهدفت الميليشيا الحوثية مبنى إدارة أمن تعز المجاور لكلية الآداب وحديقة جاردن سيتي ومبنى النادي الأهلي بقذائف الهاون في عمليتين منفصلتين، الأربعاء، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص من رجال الأمن والمدنيين وألحق أضرارًا في السيارات والمنازل، وبثّت الرعب والهلع بين الأطفال والأسر التي كانت تحتفل بعيد الفطر في الحديقة المجاورة.

خروقات أخرى متنوعة

وعلى مدى 120 ساعة الماضية استمرّت الميليشيا الحوثية في استهداف مواقع قوات الجيش في كافة الجبهات بالمدفعية وبالعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة وبالقناصات.

ونتج عن القصف الحوثي الذي استهدف مواقع القوات الحكومية في جبهة الجدافر شرق حزم الجوف، مقتل أحد أفراد الجيش وإصابة آخر في الساعات الأولى ليوم عيد الفطر المبارك، وفق البيان.

وقال البيان، "واصلت الميليشيا استحداث مواقع وبناء تحصينات وحفر خنادق في مختلف الجبهات. وعلى مدى ثلاثة أيام (الأحد- الثلاثاء) ضاعفت الميليشيا استحداث مواقع وخنادق وتنصيب مدافع وعيارات أمام مواقع قواتنا في حرض وفي بني حسن وجنوب شرق حيران غرب حجة".

ولليوم الخامس على التوالي، ضاعفت الميليشيا الحوثية نشاطها في بناء التحصينات وحفر الخنادق وشق الطرقات في مواقع متفرقة شمال وغرب وجنوب مارب، إضافة إلى استحداث مواقع جديدة شمال وغرب وجنوب مارب ونصبت في بعضها مدافع وأخرى نشرت فيها قناصة.

كما دفعت بتعزيزات بشرية وبأسلحة وعتاد إلى مختلف الجبهات شمال وغرب وجنوب مارب، وكذا دفعت بتعزيزات كثيفة وغير مسبوقة إلى منطقة الأربعين بالجبهة الشمالية لمدينة تعز.

في السياق، أشار رئيس أركان الجيش اليمني قائد العمليات المشتركة الغريق صغير بن عزيز، الخميس إلى خروقات ميليشيا الحوثي المستمرة للهدنة الأممية منذ اليوم الأول لإعلانها.. مؤكدًا أن الميليشيا تثبت كل يوم أنها لا يمكن أن تعيش إلا وسط الحروب والدمار، والمتاجرة بدماء اليمنيين تنفيذًا لأجندة إيران.

وثمن رئيس أركان الجيش اليمني، جهود تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، المساندة لليمنيين في مختلف المجالات.. مؤكدًا أن التاريخ سيسجل هذا الموقف العروبي في أنصع صفحاته.