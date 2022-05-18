الخارجية اليمنية: الحوثي يماطل في رفع الحصار عن تعز

جدد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، التحذير من دخول البلاد في أتون المجاعة.

كما نبه من استمرار الحصار على مدينة تعز من قبل ميليشيات الحوثي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الأربعاء.

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ميليشيات الحوثي تماطل

إلى ذلك، أكد أن جماعة الحوثي "تماطل" في تنفيذ ما يخصها من التزامات خاصة رفع الحصار عن مدينة تعز.

ودعا واشنطن والمجتمع الدولي إلى الضغط على الحوثيين لفتح معابر تعز.

كما طالب بدعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لبلاده من أجل توفير واردات الحبوب خاصة القمح، منعاً لحصول مجاعة.

وكان الوزير بحث، أمس الثلاثاء، مع نظيره الأميركي في مقر وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن، سُبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما استعرض تطورات الأوضاع ومستجدات عملية السلام في اليمن.

يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت أعلنت مطلع أبريل الماضي، هدنة بين أطراف النزاع في البلاد، واتفاقاً على فتح مطار صنعاء للرحلات الجوية المدنية، فضلاً عن رفع الحصار عن عدد من المدن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، فضلا عن إدخال شحنات وقود إلى مدينة الحديدة.

وفيما التزمت الحكومة اليمنية بتلك الهدنة، عمدت الميليشيات إلى انتهاك العديد من بنودها، لاسيما في تعز.