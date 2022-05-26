تفجير عبوة ناسفة بسوق شعبي مزدحم في عدن.. ومقتل 5

وقع تفجير في وسط سوق شعبي مزدحم، بمديرية الشيخ عثمان وسط العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الخميس، وفق ما ذكره مراسل "العربية/الحدث".

وأفاد شهود عيان بسقوط خمسة قتلى بينهم طفل وأكثر من عشرين جريحاً أثناء انفجار قنبلة يدوية سقطت من أحد الأشخاص الذين كانوا بداخل المكان.

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كما أوضح المراسل أن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة كانت تستهدف أحد الأطقم العسكرية التي كانت متواجدة في السوق.

وبين أن الانفجار وقع ظهرا حيث يزدحم السوق بالمئات من مرتاديه، مشيرا إلى أن بجانبه أيضاً سوق آخر لبيع الأسماك.

ولم يصدر أي بيان رسمي يوضح ملابسات التفجير. فيما لم يعلن أي طرف عن مسؤوليته، حتى لحظة كتابة الخبر.