اليمن.. 4 وقفات احتجاجية لرفض الحوثي فك حصار تعز

وسط استمرار ميليشيات الحوثي بمحاصرة محافظة تعز جنوب صنعاء، نُظمت، اليوم الجمعة، 4 وقفات احتجاجية شرق وغرب المحافظة، للتنديد بممارسات الحوثي ومطالبة الأمم المتحدة بالضغط على الميليشيات لفتح المنافذ قبل انتهاء الهدنة.

يأتي التحرك الشعبي بعد ساعات من إعلان الوفد الحكومي المفاوض بشأن رفع حصار تعز، تعنت ميليشيات الحوثي في فتح الطرقات الرئيسية، والموافقة فقط على طرق فرعية تضاعف من معاناة المواطنين.

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وكان قد صرح الوفد الحكومي أن هناك تعنتا واضحا ومماطلة وعدم جدية من قبل ميليشيات الحوثي في رفع المعاناة عن 5 ملايين مدني في تعز.

وأكد بيان للجنة الحكومية المفاوضة في الأردن أنه سينسحب، اليوم الجمعة، من المفاوضات، في حالة لم تفتح الطرقات والخطوط الرسمية المعروفة التي تربط تعز ببقية المحافظات، وسيضطر الوفد التوقف عن النقاش والحوار.

الهدنة الأممية

يشار إلى أنه منذ يومين انطلقت مفاوضات في الأردن، في استكمال لمقترح الهدنة الأممية التي أعلن عنها في أول أبريل الماضي، بهدف فك الحصار عن المحافظة التي تضم 5 ملايين نسمة.

إلا أن الميليشيات لا تزال حتى الآن تعرقل ملف تعز المحاصرة منذ سنوات، على الرغم من فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة لدخول المشتقات النفطية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في أبريل الماضي (2022) بدء سريان هدنة إنسانية في جميع جبهات القتال في اليمن ولمدة شهرين، على أن تستكمل لاحقاً المباحثات من أجل العودة إلى مسار المفاوضات والتوصل لحل ينهي النزاع.

وقضت الهدنة حينها، إضافة إلى تسيير رحلات جوية لمطار صنعاء وتيسير دخول سفن الوقود إلى الحديدة، عقد اجتماع بين الطرفين للاتفاق على فتح الطرق في تعز.

لكن هذا الاجتماع تأخر إثر امتناع الحوثيين عن تسمية ممثليهم في اللجنة المعنية بفتح الطرقات، قبل أن يعودوا ويسموا ممثليهم الذين وصلوا العاصمة الأردنية يوم الأربعاء الماضي.