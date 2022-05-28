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الجيش اليمني: 156 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية خلال يومين

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من تعز (أرشيفية- رويترز)
من تعز (أرشيفية- رويترز)

الجيش اليمني: 156 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية خلال يومين

العربية. نت - أوسان سالم 

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صعّدت ميليشيا الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية خلال الـ48 ساعة الماضية في مختلف الجبهات، بالتزامن مع تحركات أممية ودولية لتجديد الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع ابريل الماضي لمدة شهرين.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان مساء الجمعة، برصد ارتكاب الميليشيا الحوثية 156 خرقاً للهدنة يومي الأربعاء والخميس (25- 26 مايو).

حكومة اليمن تتهم ميليشيا الحوثي بالتنصل من تنفيذ الهدنة   اليمن اليمن والحوثي حكومة اليمن تتهم ميليشيا الحوثي بالتنصل من تنفيذ الهدنة  

كما، أوضح، أن الخروقات توزعت على 64 خرقاً في جبهات محور تعز، و30 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و26 خرقاً غرب حجة، و16 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و15 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و4 خروقات في محور الضالع، وخرقاً واحداً في جبهة الملاحيظ بمحور صعدة.

هجمات في تعز

وذكر البيان، أن قوات الجيش تصدت في الجبهة الشمالية الشرقية بمدينة تعز لعملية هجومية حاولت خلالها الميليشيا السيطرة على مواقع عسكرية بعصيفرة.

كما أحبطت محاولات تسلل باتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب وفي جبهة حرض غرب حجّة.

في الأثناء، استمرّت الميليشيا في إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقناصة.

ميليشيات الحوثي (فرانس برس)
ميليشيات الحوثي (فرانس برس)

وأصيب أحد أفراد القوات المشتركة في محور البرح نتيجة عملية قنص مباشرة، إضافة إلى عمليات استهداف بصواريخ الكاتيوشا وبالطائرات المسيّرة المفخخة، وفق البيان.

تعزيزات حوثية

إلى ذلك، أشار البيان إلى مواصلة الميليشيا استحداث مواقع وشق طرقات فرعية واستقدام تعزيزات بشرية وعتاد قتالي إلى مختلف الجبهات، منها تعزيزات دفعت بها إلى جنوب مأرب وإلى الجبهات الغربية والشرقية وإلى جبهة الصلو بمحور تعز.

ورصدت قوات الجيش تحليق متواصل للطيران الاستطلاعي المسيّر في مختلف جبهات القتال.

يشار إلى أنه في 1 أبريل الماضي، رعت الأمم المتحدة اتفاق هدنة بين الحكومة وميليشيا الحوثي، لكن الأخيرة أخلّت بكل التزاماتها تجاه الهدنة، بما في ذلك رفع حصارها المفروض على محافظة تعز.

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