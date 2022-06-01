الرئاسي اليمني للمبعوث الأممي: شروط تمديد الهدنة لم تكتمل

مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن، لا يزال الغموض يكتنف مساعي تمديدها، فقد كشفت مصادر حكومية في عدن للعربية والحدث، اليوم الأربعاء، أن مجلس الرئاسة اليمني أبلغ المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بأن شروط تمديد الهدنة لم تكتمل، مشددا على ضرورة إنهاء حصار تعز أولا وفتح كافة المعابر والطرق الرئيسية.

رفض المساومة

كما أكدت المصادر رفض مجلس الرئاسة المساومة في فتح طرق تعز بعد أن فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة للمشتقات النفطية.

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فيما يواجه المبعوث الأممي صعوبة في إقناع الحوثيين بفتح جميع الطرق الرئيسة إلى تعز ما تسبب في تأجيل استئناف المشاورات التي انطلقت الأسبوع الماضي في عمان إلى السبت المقبل، بحسب رئيس الفريق الحكومي.

وفي اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الرئاسة اليمني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جدد رشاد العليمي دعم حكومته لجهود إحلال السلام، وفقا للمرجعيات المحلية والإقليمية والدولية.

مبادرات إنجاح الهدنة

كما ذكّر العليمي بالمبادرات التي قدمها المجلس الرئاسي لإنجاح الهدنة، بما فيها تسهيل وصول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، وتسيير الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء.

فيما دعا للضغط على الميليشيا الحوثية للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، وفي المقدمة فتح معابر تعز ودفع رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية.

تصحيح وضع البعثة الأممية

كما أكد ضرورة تصحيح وضع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وعدم إبقائها رهينة للضغوط والابتزازات في مناطق الانقلاب الحوثي.

في المقابل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تفهمه لتحفظات الحكومة اليمنية بشأن فتح الطرق الرئيسية في تعز والمحافظات الأخرى. وتعهد بالضغط على الحوثيين ودفعهم للوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بفتح معابر تعز، وتهيئة الظروف لتسوية سياسية شاملة في اليمن.

هدنة أممية

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في أبريل الماضي (2022) بدء سريان هدنة إنسانية في جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، على أن تستكمل لاحقاً المباحثات من أجل العودة إلى مسار المفاوضات والتوصل لحل ينهي النزاع.

وقضت الهدنة حينها، إضافة إلى تسيير رحلات جوية لمطار صنعاء وتيسير دخول سفن الوقود إلى الحديدة، عقد اجتماعات بين الطرفين للاتفاق على فتح الطرق في تعز.

لكن تلك الاجتماعات التي عقدت في الأردن، الأسبوع الماضي، لم تفض إلى نتيجة حتى الآن.