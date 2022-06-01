في ظل تعنت الحوثي.. مباحثات أميركية يمنية حول تمديد الهدنة

فيما تقترب الهدنة الأممية في اليمن من نهايتها، يبحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في لقاء مع السفير الأميركي الجديد ستيفن هاريس فاجن، ومبعوث الولايات المتحدة للبلاد تيم ليندركيغ، اليوم الأربعاء، فرص تجديد الهدنة الأممية.

تعنت الحوثي

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن العليمي تسلم في العاصمة المؤقتة عدن أوراق اعتماد السفير الأميركي، حيث ناقش اللقاء تجديد الهدنة في ظل "تعنت ميليشيا الحوثي عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة".

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من جهته، أكد المبعوث الأميركي للعليمي، دعم واشنطن للإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي.

"إنهاء حصار تعز أولا"

وكانت مصادر حكومية في عدن قد كشفت للعربية والحدث، اليوم الأربعاء، أن مجلس الرئاسة اليمني أبلغ المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بأن شروط تمديد الهدنة لم تكتمل، مشددا على ضرورة إنهاء حصار تعز أولا وفتح كافة المعابر والطرق الرئيسية.

كما أكدت المصادر رفض مجلس الرئاسة المساومة في فتح طرق تعز بعد أن فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة للمشتقات النفطية.

فيما يواجه المبعوث الأممي صعوبة في إقناع الحوثيين بفتح جميع الطرق الرئيسة إلى تعز ما تسبب في تأجيل استئناف المشاورات التي انطلقت الأسبوع الماضي في عمان إلى السبت المقبل، بحسب رئيس الفريق الحكومي.

هدنة أممية

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في أبريل الماضي (2022) بدء سريان هدنة إنسانية في جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، على أن تستكمل لاحقاً المباحثات من أجل العودة إلى مسار المفاوضات والتوصل لحل ينهي النزاع.

وقضت الهدنة حينها، إضافة إلى تسيير رحلات جوية لمطار صنعاء وتيسير دخول سفن الوقود إلى الحديدة، عقد اجتماعات بين الطرفين للاتفاق على فتح الطرق في تعز.

لكن تلك الاجتماعات التي عقدت في الأردن، الأسبوع الماضي، لم تفض إلى نتيجة حتى الآن.