اليمن والحوثي
قيادي حوثي يختطف طفلة ويضغط على أهلها لتزويجه بها
"منظمة ميون" أكدت أن الطفلة فاطمة التي تبلغ من العمر 13 عاماً والتي تسكن في ذمار اختطفها قيادي في ميليشيا الحوثيين
كشفت منظمة حقوقية يمنية عن عملية اختطاف طفلة قاصر قام بها قيادي في ميليشيا الحوثيين بمحافظة ذمار، وسط اليمن.
وقالت "منظمة ميون لحقوق الإنسان والتنمية" في بيان، إن الطفلة فاطمة عبدالرقيب الجبري، التي تبلغ من العمر 13 عاماً، والتي تسكن في حي روما بمحافظة ذمار، اختطفها قيادي في ميليشيا الحوثيين.
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وأضافت أن القيادي الحوثي يمارس حالياً ضغوطاً على والدي الطفلة فاطمة لإرغامهما على الموافقة على تزويجه بها.
ودعت "منظمة ميون" الناشطين والمنظمات الحقوقية لمطالبة قيادة الميليشيا الحوثية بالتدخل العاجل لإنهاء اختطاف الطفلة فاطمة، و"إيقاف هذا الزواج غير المشروع".
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من ميليشيا الحوثيين حول هذا الموضوع.
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