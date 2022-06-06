الأمم المتحدة: هدنة اليمن متماسكة ونأمل بأن توفر حلاً سياسياً

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الاثنين، أن الهدنة في اليمن متماسكة، معبرا عن أمله بأن توفر حلا سياسيا.

المتحدث باسم الأمم المتحدة لـ #العربية: الهدنة في #اليمن متماسكة ونأمل بأن توفر حل سياسيا #التاسعة_هذا_المساء pic.twitter.com/crVU9YYBnY — العربية (@AlArabiya) June 6, 2022

وقال السفير ستيفان دوجاريك لـ"العربية": "نسعى حاليا للتوصل إلى هدنة دائمة للعمل على مساعدة اليمن إنسانيا".

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كما تابع "الشعب اليمني بحاجة للكثير من المساعدة بعد سنوات من الصراع".

تمديد الهدنة

يذكر أن المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، أعلن يوم الخميس الماضي، الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية لشهرين.

وقال غروندبرغ في بيان نشره مكتبه، إن أطراف النزاع استجابت "بشكل إيجابي" إلى اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية.

كما أوضح أنه جرى تمديد الهدنة وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل نيسان الماضي.