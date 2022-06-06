.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأمم المتحدة: هدنة اليمن متماسكة ونأمل بأن توفر حلاً سياسياً

  • الخط
من تعز - رويترز

الأمم المتحدة: هدنة اليمن متماسكة ونأمل بأن توفر حلاً سياسياً

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الاثنين، أن الهدنة في اليمن متماسكة، معبرا عن أمله بأن توفر حلا سياسيا.

وقال السفير ستيفان دوجاريك لـ"العربية": "نسعى حاليا للتوصل إلى هدنة دائمة للعمل على مساعدة اليمن إنسانيا".

كما تابع "الشعب اليمني بحاجة للكثير من المساعدة بعد سنوات من الصراع".

تمديد الهدنة

يذكر أن المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، أعلن يوم الخميس الماضي، الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية لشهرين.

وقال غروندبرغ في بيان نشره مكتبه، إن أطراف النزاع استجابت "بشكل إيجابي" إلى اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية.

كما أوضح أنه جرى تمديد الهدنة وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل نيسان الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم نجاته من حجب الثقة.. هل يتكرر سيناريو إقالة ماي وتاتشر مع جونسون؟ رغم نجاته من حجب الثقة.. هل يتكرر سيناريو إقالة ماي وتاتشر مع جونسون؟
اكتشف المزيد