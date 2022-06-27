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حكومة اليمن تطالب المجتمع الدولي بإدانة صريحة ضد الحوثيين  

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الحكومة اليمنية
الحكومة اليمنية
اليمن والحوثي

حكومة اليمن تطالب المجتمع الدولي بإدانة صريحة ضد الحوثيين

الحكومة اليمنية: رفض الحوثيين للمقترح الأممي بعد أسابيع من التفاوض يأتي في سياق "سياسة كسب الوقت"

العربية.نت - أوسان سالم 

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طالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام ميليشيا الحوثي وداعميها بتنفيذ بنود الهدنة الأممية السارية "دون تسويف"، أو إدانتهم بشكل "صريح".

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، والذي "وقف أمام استمرار خروقات ميليشيا الحوثي للهدنة في عدد من الجبهات، وتنصلها عن تنفيذ التزاماتها"، في إشارة إلى رفض ميليشيا الحوثي مقترحا أمميا لفتح الطرق في تعز.

واعتبرت الحكومة بأن رفض الحوثيين للمقترح الأممي بعد أسابيع من التفاوض، يأتي في سياق ماوصفتها ب "سياسة كسب الوقت"، التي تنتهجها الميليشيا وتحشيدها المتواصل للجبهات استغلالا للهدنة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

واعتبر مجلس الوزراء اليمني، بأن هذا السلوك "غير مقبول وسيتم مواجهته بكل الطرق".

وناقش الاجتماع عدد من الملفات الحيوية الاقتصادية والخدمية ذات الارتباط المباشر بحياة ومعيشة المواطنين.

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وتحدث رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، في الاجتماع، عن المسار السريع لوصول الدعم من الاشقاء في السعودية والإمارات والمخصص لدعم البنك المركزي والتقدم في المسارات الاأخرى المرتبطة بالدعم المباشر للموازنة والتسهيل النفطي، مؤكدا أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا مع السعودية للشروع في تمويل التسهيل النفطي.

كما تحدث عن الجهود الحكومية لتأمين مخزون استراتيجي من مادة القمح والأرز والتنسيق الجاري مع الدول المصدرة والتفاهمات التي تمت حتى الآن، والتعاون المشترك مع القطاع الخاص والمستوردين في هذا الجانب.

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