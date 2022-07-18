اليمن.. القبض على قادة بارزين بتنظيم داعش في حضرموت

أعلن السلطات الأمنية اليمنية، أنها ألقت القبض على قادة بارزين من تنظيم داعش في محافظة حضرموت.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن من بين القادة المضبوطين، إدريس محسن المرفدي المكنى بأبو محمد المدني الذي يعمل نائبا ومسؤولا أمنيا في "قيفة ويكلا".

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كما ألقت القبض على صالح عشور فجيج المكنى بعبادة العدني، قائد كتيبة المدفعية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

هذا وكانت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت قد أعلنت الخميس الماضي، إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من أربعة أشخاص بمديرية القطن، وبحوزتهم أحزمة ناسفة ومتفجرات، وكانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية.