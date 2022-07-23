ميليشيا الحوثي تقصف حياً سكنياً في تعز.. وتصيب 11 طفلاً

أصيب 11 طفلاً على الأقل، مساء اليوم السبت، في قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي، واستهدف حياً سكنياً في الجانب الشمالي من مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وأعلنت شرطة تعز في بيان لها، أن "ميليشيات الحوثي الإرهابية شنت مساء اليوم قصفاً بربرياً ووحشياً على حي زيد الموشكي المكتظ بالسكان وسط مدينة تعز بعدد من قذائف الهاون".

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جريمة مروعة

وأضافت، أن "القصف الحوثي أدى إلى إصابة 11 طفلاً كلهم دون سنِّ العاشرة، بإصابات بليغة ومتوسطة".

ووصف البيان الحادثة بأنها "جريمة مروعة وآثمة، ارتكبت في خرق واضح للهدنة وتحدٍ صريح لكل المعاهدات والمواثيق المحلية والدولية".

حالات حرجة

فيما أفادت مصادر إعلامية، بأن قذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيا الحوثي من أماكن تمركزها شمال شرقي المدينة سقطت في حي الروضة المكتظ بالسكان.

وذكرت المصادر، أن بعض الجرحى حالتهم حرجة، بينهم من تعرض لحالات بتر الأطراف.

1-ندين ونستنكر باشد العبارات جريمة استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران حي زيد الموشكي السكني بعدد من قذائف الهاون، من مواقع تمركزها في معسكر الامن المركزي شمال شرق المدينة، والذي اسفر عن إصابة 11 جميعهم من الاطفال، بجروح متفاوتة — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 23, 2022

وأضافت المصادر، أنه جرى إسعاف المصابين إلى مستشفيي الروضة والصفوة وأن هناك عددا من الأطفال حالتهم حرجة.

من جهتهم، نشر ناشطون أسماء 12 طفلاً ممن استهدفتهم الميليشيات، رغم سريان الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة.

من جهته، أشار وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إلى أن هذه الجريمة التي وصفها بـ"النكراء"، ترتكب في ظل سريان الهدنة الأممية، ووجود وفد تابع للأمم المتحدة في المدينة لمراقبة الالتزام بها، معتبرا ذلك "يؤكد تحدي ميليشيا الحوثي الإرهابية للمجتمع الدولي وعدم اكتراثه بالدعوات والجهود الدولية التي تبذل للتهدئة وتخفيف المعاناة الإنسانية، ووضع حد لمعاناة المدنيين".

حصار منذ 8 أعوام

يأتي هذا القصف الحوثي، بالتزامن مع زيارة المستشار العسكري للمبعوث الأممي أنطوني هايوارد إلى مدينة تعز للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في ظل الحصار الذي تفرضه الميليشيا على المدينة منذ 8 أعوام.

ومنذ بدء سريان الهدنة الأممية في 2 أبريل الماضي تتعرض الأحياء السكنية في تعز للقصف من قبل ميليشيات الحوثي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا بينهم أطفال ونساء، فيما تواصل المليشيات عمليات القنص مستهدفة المدنيين.