العليمي يطالب بزيادة الضغط على الحوثيين للوفاء بتعهداتهم

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الاثنين على أهمية ممارسة المزيد من الضغوط على ميليشيا الحوثي للوفاء بتعهداتها أمام المجتمع لدولي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية إن العليمي شدد، خلال لقاء مع السفير الفرنسي جان ماري صفا بالعاصمة المؤقتة عدن، على دعم المجلس الرئاسي لجهود المجتمع الدولي من أجل إحلال السلام والاستقرار في البلاد.

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وأكد العليمي أيضا على التزام مجلس القيادة بحل "شامل ومستدام وفقاً للمرجعيات الوطنية والإقليمية والقرارات الدولية ذات الصلة".

من جهته، جدد السفير الفرنسي التزام حكومة بلاده بدعم مجلس القيادة الرئاسي وإصلاحاته الاقتصادية والخدمية ومشاركة المعلومات والخبرات بشأن جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

جرائم الحوثي بحق المدنيين في تعز

في سياق متصل، اتهم وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي اليوم ميليشيا الحوثي بمواصلة فرض "الحصار" على محافظة تعز ومنع وصول المساعدات لسكانها.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن المقدشي تأكيده خلال استقباله المستشار العسكري للمبعوث الأممي ورئيس لجنة التنسيق للشؤون العسكرية أنطوني هايورد على الحرص على إحلال السلام الدائم في البلاد.

وأشار المقدشي خلال اللقاء إلى استمرار ميليشيا الحوثي في ارتكاب "جرائم بحق المدنيين والأطفال والنساء في محافظة تعز وفرض الحصار على سكانها وإصرارها على إغلاق المنافذ والطرق الرئيسية ومنع عبور المساعدات والمواد الأساسية".

وقال الوزير اليمني إن الميليشيا "تتنصل من التزاماتها ولها سجل أسود في نقض العهود والانقلاب على الاتفاقات"، متهماً إياها بأنها "لا تؤمن بالسلام والتعايش".

بريطانيا تدين قصف تعز

من جهة أخرى، أدانت السفارة البريطانية في اليمن اليوم الهجوم الحوثي الذي استهدف محافظة تعز وأسفر عن مقتل طفل وإصابة آخرين السبت الماضي.

وقالت السفارة عبر حسابها على "تويتر": "يستحق سكان تعز أن يعيشوا متحررين من الخوف من مثل هذه الهجمات، فهم بحاجة إلى الهدنة لتحقيق أهدافهم".

وأضافت: "يمكن للأطراف (اليمنية) تحقيق ذلك من خلال العمل مع المبعوث الأممي لتمديد الهدنة".