الجيش اليمني: مقتل وإصابة 12 جندياً في 184 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة 12 جنديا بنيران ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال يومين، ضمن خروقات الميليشيا المستمرة للهدنة الأممية.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 184 خرقاً للهدنة الأممية، يومي الأربعاء والخميس (27- 28 يوليو)، في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

مادة اعلانية

وأوضح البيان، أن الخروقات الحوثية توزعت بين 40 خرقًا جديدًا في محور حيس جنوب الحديدة، و38 خرقاً غرب محافظة حجة، و31 خرقاً في مأرب، و31 خرقاً في جبهات محور تعز.

كما ارتكبت ميليشيا الحوثي 22 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و10 خروقات شرق وشمال حزم الجوف، و6 خروقات في محور الضالع، و6 خروقات شمال وجنوب غربي محافظة صعدة، وفق البيان.

وأفاد أن الخروقات الحوثية، تنوّعت بين محاولات تسلل إلى مواقع عسكرية، وإطلاق نار باتجاه مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا ومن عربات بي إم بي وسلاح المدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة.. مؤكدا أنه نتج عن هذه الخروقات مقتل 3 من أفراد الجيش وجرح 9 آخرين في استهدافات متفرقة.

وذكر البيان أن الميليشيا الحوثية نشطت في استحداث مواقع ومرابض مدفعية واستحداث مواقع وحفر خنادق باتجاه مواقع الجيش، إضافة إلى نشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.

في السياق، شنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الجمعة، هجمات جوية من طائرات مسيّرة صوب مواقع عسكرية للقوات المشتركة قرب خطوط التماس في محور حيس جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن ميليشيا الحوثي أطلقت 8 قذائف من طائرات مسيّرة صوب مواقع عسكرية قرب خطوط التماس في مفرق سقم وأطراف مديرية مقبنة التابعة لمحافظة تعز والمحاذية لمديرية حيس جنوبا.

وذكر أن الدفاعات الجوية للقوات المشتركة حالت دون تحليق مسيرات ميليشيا الحوثي فوق المواقع المستهدفة وأجبرتها على إطلاق قذائفها من مسافات بعيدة دون تحقيق أي هدف