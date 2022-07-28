خلال شهر.. مقتل وإصابة 17 مدنياً في تعز بنيران الحوثيين

وثق تقرير حقوقي مقتل وإصابة 17 مدنياً بنيران ميليشيا الحوثي في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن، خلال شهر يونيو الماضي.

وأفاد "مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان" HRITC، في تقريره الشهري، بأن ميليشيا الحوثي تسببت بـ22 حالة انتهاك في المحافظة تنوعت بين القتل والإصابة واستهداف لممتلكات عامة وخاصة.

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وبحسب التقرير، فإن 9 مدنيين قتلوا بنيران ميليشيا الحوثي، بينهم 4 أطفال وامرأة واحدة. ومن ضمن حالات القتال هذه، قتل مباشر لامرأة، ومقتل طفلين بقذيفة مدفعية، وقتل مدني واحد جراء انفجار لغم أرضي.

كما أعدم الحوثيون 3 مدنيين "من فئة المهمشين"، بحسب التقرير، بينما تسبب قصف طيران مسير مفخخ تابع للحوثي بمقتل طفلين.

وأوضح التقرير أن ميليشيا الحوثي تسببت بإصابة 8 مدنيين، بينهم طفل وامرأة. وفي التفاصيل، تسبب قناصون حوثيون بإصابة 4 مدنيين بينهم امرأة، بينما تسببت الألغام الحوثية بإصابة 4 مدنيين بينهم طفل.

وتطرق التقرير إلى الوضع العام في محافظة تعز، معتبراً أن استمرار الحصار الحوثي جعل الهدنة المعلنة برعاية أممية أكثر هشاشة، وجعل الوضع الأمني متردياً. وأشار إلى إصرار ميليشيا الحوثي على إغلاق المنافذ والطرقات الرئيسية لتعز والإمعان في زيادة معاناة المواطنين.

كما تطرق التقرير إلى الهدنة الهشة التي لا تزال محافظة تعز خارج إطارها.

وتحتل تعز المركز الأول من حيث الخروقات الحوثية للهدنة، وفق رصد الجيش الحكومي، والتي وصلت لما يقارب الـ1000 خرق، طالت مواقع للجيش وأهدافا مختلفة بينها أحياء سكنية ومناطق ذات كثافة سكانية عالية، مما أدى إلى سقوط العديد من المدنيين بين قتيل وجريح.