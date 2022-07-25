اليمن.. مقتل وإصابة 18 جندياً ضمن 288 خرقاً حوثياً للهدنة

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة 18 جندياً بنيران ميليشيا الحوثي الانقلابية، خلال ثلاثة أيام، وذلك ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ارتكبت 288 خرقاً للهدنة الأممية العسكرية والإنسانية خلال 72 ساعة (أي أيام الجمعة والسبت والأحد) في جبهات محافظات الحديدة وتعز وأبين والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

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وأوضح البيان أن الخروقات الحوثية توزّعت بين 87 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و56 خرقاً في حجة، و50 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و37 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و29 خرقاً في جبهات محور تعز، و17 خرقاً شرق حزم الجوف، و7 خروقات في جبهات صعدة، و3 خروقات في محور الضالع، وخرقان في محور أبين.

وبحسب البيان، فإن قوات الجيش أحبطت أكثر من ثلاث محاولات تسلل باتجاه مواقع عسكرية غرب حجة، ومحاولة تسلل باتجاه مواقع في جبهة حلحل لودر بمحور أبين، وأجبرت العناصر الحوثية المتسللة على الفرار.

كما أشار إلى أن بقيّة الخروقات الحوثية تنوعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة والطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل 3 جنود وإصابة 15 آخرين.

ولفت البيان إلى القصف المدفعي الحوثي الذي استهدف حي الروضة السكني في مدينة تعز السبت الماضي ونتج عنه إصابة 11 طفلاً، أحدهما فارق الحياة لاحقاً.

وذكر البيان أن الميليشيات الحوثية أقدمت على استحداث قنّاصة ومواقع ومرابض مدفعية في الجبهات المحيطة بمدينة تعز وجبهات أخرى متفرقة، إضافة إلى نشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.