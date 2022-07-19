انتهاكات الحوثي للهدنة مستمرة.. 186 خرقاً تتسبب بمقتل 3 جنود

أعلنت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، مقتل ثلاثة من جنودها وإصابة 15 آخرين، جراء خروقات ميليشيا الحوثي للهدنة الأممية خلال اليومين الماضيين.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 186 خرقاً للهدنة الأممية يومي الأحد والاثنين (17- 18 يوليو) في جبهات الحديدة وتعز وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

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وبحسب البيان، فقد توزّعت هذه الخروقات بين 71 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و33 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و27 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و25 خرقاً غرب محافظة حجة، و21 خرقاً في جبهات محور تعز، و7 خروقات شرق حزم الجوف، وخرقان في جبهات محافظة صعدة.

وأوضح أنه في مقدّمة الخروقات محاولات تسلل نفّذتها ميليشيا الحوثي باتجاه موقع عسكرية جنوب مأرب ومواقع عسكرية جبهة بني حسن غرب حجة، مؤكداً إفشال قوات الجيش هذه المحاولات.

وأضاف: "تنوّعت بقيّة الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش في مختلف الجبهات بالمدفعية والعيارات وبالقنّاصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة"، ونتج عنها مقتل ثلاثة من جنود الجيش وإصابة 15 آخرين.

كما نشطت الميليشيا الحوثية في استحداث مواقع ونصب عيارات وقناصة، ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات، وفق البيان.