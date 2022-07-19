.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

انتهاكات الحوثي للهدنة مستمرة.. 186 خرقاً تتسبب بمقتل 3 جنود

  • الخط
FILE - Armed Houthi fighters attend the funeral procession of Houthi rebel fighters who were killed in recent fighting with forces of Yemen's internationally recognized government, in Sanaa, Yemen, on Nov. 24, 2021. A clan-based militia government in the Arab world's poorest country is presenting the Biden administration with its latest foreign policy frustrations. Yemen's Houthis have launched three cross-border strikes with drones and ballistic missiles into the United Arab Emirates in as many weeks. (AP Photo/Hani Mohammed, File)
مقاتلون حوثيون في صنعاء (أرشيفية)
اليمن والحوثي

انتهاكات الحوثي للهدنة مستمرة.. 186 خرقاً تتسبب بمقتل 3 جنود

في مقدمة الخروقات محاولات تسلل نفّذتها ميليشيا الحوثي باتجاه موقع عسكرية جنوب مأرب ومواقع عسكرية جبهة بني حسن غرب حجة

العربية.نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، مقتل ثلاثة من جنودها وإصابة 15 آخرين، جراء خروقات ميليشيا الحوثي للهدنة الأممية خلال اليومين الماضيين.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 186 خرقاً للهدنة الأممية يومي الأحد والاثنين (17- 18 يوليو) في جبهات الحديدة وتعز وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

وبحسب البيان، فقد توزّعت هذه الخروقات بين 71 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و33 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و27 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و25 خرقاً غرب محافظة حجة، و21 خرقاً في جبهات محور تعز، و7 خروقات شرق حزم الجوف، وخرقان في جبهات محافظة صعدة.

الجيش اليمني في جبهة مأرب (أرشيفية)
الجيش اليمني في جبهة مأرب (أرشيفية)
الاتحاد الأوروبي يأسف لرفض الحوثيين مقترح غروندبرغ حول فتح الطرق اليمن اليمن والحوثي الاتحاد الأوروبي يأسف لرفض الحوثيين مقترح غروندبرغ حول فتح الطرق

وأوضح أنه في مقدّمة الخروقات محاولات تسلل نفّذتها ميليشيا الحوثي باتجاه موقع عسكرية جنوب مأرب ومواقع عسكرية جبهة بني حسن غرب حجة، مؤكداً إفشال قوات الجيش هذه المحاولات.

وأضاف: "تنوّعت بقيّة الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش في مختلف الجبهات بالمدفعية والعيارات وبالقنّاصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة"، ونتج عنها مقتل ثلاثة من جنود الجيش وإصابة 15 آخرين.

كما نشطت الميليشيا الحوثية في استحداث مواقع ونصب عيارات وقناصة، ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات، وفق البيان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"ثُقب الأرض".. حيلة فنلندية تبرّد المنازل صيفاً وتدفئها شتاءً "ثُقب الأرض".. حيلة فنلندية تبرّد المنازل صيفاً وتدفئها شتاءً
اكتشف المزيد