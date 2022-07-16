188 خرقاً حوثياً للهدنة في 48 ساعة تؤدي لمقتل وجرح 17 جندياً
الميليشيا تستحدث مواقع وتحفر خنادق وتبني تحصينات مستغلة التزام قوات الجيش الوطني بوقف إطلاق النار
أعلن الجيش اليمني، السبت، مقتل 8 من جنوده وإصابة 9 آخرين بنيران ميليشيا الحوثيين خلال يومين، في خروقات مستمرة للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن.
وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 188 خرقاً للهدنة الأممية يومي الخميس والجمعة، في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.
وأشار إلى أن الخروقات الحوثية تنوعت بين إطلاق نار على مواقع الجيش من سلاح المدفعية والعيارات المختلفة والقناصة والطائرات المسيرة المفخخة، ونتج عنها مقتل 8 من جنود الجيش الوطني وإصابة 9 آخرين في مواقع متفرقة.
وأكد إفشال قوات الجيش محاولتي تسلل نفذتها مجاميع حوثية مسلّحة باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الأقروض بمحور تعز.
ولفت البيان إلى قيام الميليشيا الحوثية بعمليات استحداث مواقع وحفر خنادق وبناء تحصينات وحشد تعزيزات ونشر طيران استطلاعي مسيّر في مختلف الجبهات، مستغلة التزام قوات الجيش الوطني بوقف إطلاق النار.
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