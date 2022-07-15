مجلس القيادة اليمني: صمود الهدنة مرهون بتوقف تدخل إيران

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، إن صمود الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن وتحويلها لمحطة ينطلق منها مسار سياسي آمن نحو السلام مرهون بمدى توقّف الإيرانيين عن التدخل في اليمن والتزام ميليشيا الحوثي بشروطها.

كما أكد حق الشعب اليمني في "منع التدخل الإيراني السافر وإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وإحلال السلام الدائم الذي ينقذ اليمنيين ويحافظ على مؤسساتهم وهويتهم وثوابتهم الوطنية ويكافح الإرهاب ويضمن أمن المنطقة".

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جاء ذلك على لسان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبدالله العليمي، الذي رحب بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن اليمن.

وأعرب العليمي في تصريح صحافي عن ثقته بأن "القضية اليمنية ستحظى بما تستحقه من اهتمام" خلال زيارة بايدن للمنطقة ولقاءه بالقادة العرب في القمة التاريخية التي تستضيفها السعودية.

وأشار العليمي إلى أنه "ليس مقبولاً أن يحوّل الحوثيون الهدنة الإنسانية إلى محطة لتفخيخ المستقبل"، مضيفاً أن "اليمنيين لن يقبلوا باستمرار المعاناة".

وأشار إلى تعنت الميليشيات الحوثية وعدم التزامهم بشروط الهدنة على الرغم من قبول الجمهورية اليمنية مقترح الهدنة الإنسانية وترحيبها بجهود المبعوثين الأممي والأميركي ودعم تحالف دعم الشرعية لإنجاحها تخفيفاً لمعاناة اليمنيين "أملاً بفتح أبواب سلام جاد ودائم".

وأضاف نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن أي حلول هشة أو سطحية لا تقف على جذر المشكلة سيكون مصيرها كارثياً.