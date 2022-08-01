بلينكن يبحث مع العليمي هدنة اليمن والتوصل لحل سياسي

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مع وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن المستجدات المحلية، والجهود الاقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

واشاد وزير الخارجية الاميركي في محادثة هاتفية أمس الأحد، بتعاطي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مع كافة عناصر الهدنة المستمرة منذ اربعة اشهر، واهمية ذلك في تحقيق الاثار الايجابية الملموسة على الصعيد الانساني.

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كما أكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بدعم جهود المبعوثين الاممي والاميركي من اجل تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

تخفيف معاناة اليمنيين

وشدد على حرص بلاده في دعم الاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والعمل على مضاعفة الجهود المنسقة مع المجتمع الدولي لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

من جهته عبّر العليمي عن التزام مجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية، وخصوصا قرار مجلس الامن 2216.

ونوه بالجهود التي بذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية من اجل الوصول الى الهدنة في اليمن.

مصير الهدنة

يشار إلى أن مصير تمديد الهدنة لايزال مجهولا حتى الان، حيث تتمسك الحكومة اليمنية بالزام ميليشيا الحوثي اولا بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بفتح الطرقات حول مدينة تعز، ودفع الرواتب من عوائد موانئ الحديدة.

فيما تشترط الميليشيا المدعومة من إيران الحصول على مزيد من التسهيلات الاقتصادية التي تشمل فتحا كاملا لمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة على البحر الاحمر.

