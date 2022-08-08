مأرب: وفاة وإصابة 8 نازحين وفقدان 6 آخرين جراء السيول

كشف تقرير حكومي يمني، عن وفاة وإصابة ثمانية نازحين وفقدان ستة آخرين جراء الأمطار والسيول الجارفة التي شهدتها، السبت الماضي، محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.

وأفاد تقرير تفصيلي صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية)، الاثنين، أن السيول والأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الشديدة التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، تسببت بوفاة ثلاثة نازحين في محافظة مأرب وإصابة 5 آخرين.

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وأشارت إلى أن ستة نازحين آخرين تم رصدهم في عداد المفقودين جراء هذه السيول.

وأضاف التقرير، أن "السيول تسببت في تلف آلاف المساكن للنازحين، بما فيها من مواد غذائية وإيوائية".. مؤكداً أن ما يجري في مخيمات النازحين جراء السيول كارثة إنسانية تحتاج إلى وقفة جادة من قبل شركاء العمل الإنساني، لوضع حد لهذه الكارثة.

وكانت الوحدة أعلنت، فجر الأحد، في بيان رسمي، تضرر 16735 أسرة نازحة، جراء الأمطار والسيول الجارفة التي شهدتها محافظة مأرب. شمال شرقي اليمن.

وقالت، إن فرقها الميدانية رصدت تضرر (16.735) أسرة، منها (5.287) أسرة تضررت بشكل كلي، و(11.448) أسرة تضررت بشكل جزئي.

ويوجد في محافظة مأرب 148 مخيما وتجمعا للنازحين، يعيش بها عشرات الآلاف من الأسر اليمنية التي فرت من مناطق سيطرة ميليشيات الإرهاب الحوثية، حيث تحتضن محافظة مأرب، نحو 60٪ من إجمالي عدد النازحين في اليمن البالغ عددهم اكثر من 4.2 مليون شخص.

ومنتصف يوليو الماضي، قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مدينة مأرب، في تقرير لها، إن ما يزيد على 13 ألف أسرة نازحة تضررت جراء الأمطار والسيول والعواصف الرعدية التي تشهدها المحافظة منذ بداية مايو الماضي.