المبعوث الأميركي: إيران تؤجج الصراع في اليمن

أكد المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ، أن إيران تؤجج الصراع في اليمن من خلال دعمها للميليشيات الحوثية.

وقال في مقابلة مع صحيفة (عرب نيوز) نشرت اليوم الأحد، "طهران تدعم ميليشيا الحوثي في تطوير قدراتهم العسكرية وتلك المتعلقة بالطائرات المسيرة.

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كما علق على وضع الخزان النفطي صافر، محذراً من أن حدوث أي تسرب من الخزان العائم من شأنه أن "يدمر" ساحل البحر الأحمر.

وقال المبعوث الأميركي "إذا أغلقت الموانئ المطلة على الساحل الغربي أمام سفن النفط، فسيؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع الإنساني في اليمن".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية حذرت الشهر الماضي، من اضطراب حركة الشحن العالمي والأنشطة الاقتصادية في البحر الأحمر جراء بقاء الناقلة "صافر" العائمة قبالة ميناء رأس عيسى على السواحل الغربية لليمن دون صيانة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان مقتضب إن "عدم الصيانة ووجود نظام أنابيب قديم قد يتسبب بتسرب للزيت من الناقلة، والذي بدوره قد يؤدي إلى اضطراب الشحن العالمي والأنشطة الاقتصادية الأخرى في منطقة البحر الأحمر".

وأضافت أن التسرب سيؤدي إلى تدمير سبل عيش اليمنيين الذين يعتمدون على صيد الأسماك والصناعات الأخرى.

يشار إلى أن صافر هي ناقلة نفط مهترئة تحمل على متنها 101 مليون برميل من النفط (أي أكثر من 140 ألف طن)، وهي ترسو على بعد 6 أميال من الساحل اليمني.

وأجّلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها إلى الناقلة لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث الحوثيين لتعهداتهم بالسماح للفريق بصيانة الخزان العائم وتفريغه لتجنب حدوث كارثة بيئية، فيما تتهم الحكومة اليمنية الميليشيا باستخدام الخزان ورقة "ابتزاز سياسي".