وزير دفاع اليمن: أكثر من 8 آلاف خرق حوثي للهدنة الأممية

قال وزير الدفاع اليمني، الفريق محسن الداعري، الثلاثاء، إن خروقات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، تجاوزت منذ بدء سريانها مطلع شهر أبريل الماضي، وحتى الآن ارتكبت أكثر من 8 آلاف خرق وانتهاك.

وأكد الفريق الداعري، أثناء لقاء مع السفير الفرنسي لدى اليمن، جان ماري صفا، والملحق العسكري جنيد غودة، "أن هذه الخروقات تنصل واضح من الالتزام بالهدنة والسعي لعرقلة الجهود الدولية الرامية لبناء السلام".

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ودعا وزير الدفاع اليمني، إلى أهمية تقريب وجهات النظر فيما يخص التعامل مع الجماعات الارهابية وحشد الجهود الدولية الداعمة لليمن في مواجهة هذه الجماعات " ممثلة بميليشيا الحوثي والقاعدة وداعش".

كما شدد على حشد الجهود الدولية الداعمة لليمن في مواجهة هذه الجماعات الارهابية وفرض السلام الدائم والمستدام.

وشدد الفريق الداعري، على أهمية الضغط على ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران "للالتزام ببنود الهدنة الأممية والحد من خروقاتها وتحشيدها المستمر منذ الاعلان عنها".

وأشار وزير الدفاع اليمني، إلى أن القوات الحكومية وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية تقوم بالدفاع عن الأمن والسلم الدوليين وتأمين الملاحة والتجارة العالمية التي تتعرض للتهديد المستمر من قبل ميليشيا الحوثي وداعميها في المنطقة ممثلين بايران وحزب الله اللبناني.

من جانبه أكد السفير الفرنسي أن "المجتمع الدولي يدين هذه الخروقات الحوثية ويدعو إلى التقيد ببنود الهدنة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.