قيادي حوثي يقتحم نيابة إب ويهرب سجيناً بالقوة

اقتحم قيادي في ميليشيا الحوثي الإرهابية، مقر النيابة العامة في محافظة إب، وسط اليمن، وهرب سجينا بالقوة.

وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي المكنى "أبو العباس القحيف"، المعين من الميليشيا في منصب مدير أمن مديرية القفر، اقتحم برفقة مسلحيه، مقر النيابة العامة في إب.

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وأضافت إن القيادي الحوثي أخرج سجينا موقوفا في المبنى على ذمة قضية منظورة لدى النيابة.

وأفادت أن القيادي الحوثي، حال قبل ذلك دون اعتقال السجين المتهم بقضايا جنائية بعد أن حال دون اعتقاله في جرائم سابقة.

وطبقا لوثيقة رسمية صادرة عن النيابة العامة بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، فقد هرب القيادي الحوثي "أبو العباس القحيف"، سجينا يدعى محمود زيد الرعيني، بقوة السلاح.

وتكررت خلال السنوات الماضية عمليات تهريب السجناء من قبل قيادات حوثية بقوة السلاح من داخل المحاكم والنيابات في صنعاء والمدن الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.