تعز.. مقتل وإصابة 74 مدنياً بنيران الحوثيين منذ بدء الهدنة

كشفت منظمة حقوقية، اليوم الأربعاء، عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين في مدينة تعز المحاصرة برصاص ميليشيا الحوثي، وذلك منذ بدء سريان الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة باليمن في أبريل الماضي.

وأفادت "منظمة سام للحقوق والحريات" في تقرير لها أنها "رصدت 80 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبتها جماعة الحوثي بحق المدنيين في محافظة تعز منذ بدء سريان الهدنة برعاية الأمم المتحدة في الثاني من أبريل الماضي".

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وأوضحت المنظمة في تقرير بعنوان "الهدنة الهشة" أنها "وثقت "مقتل وإصابة 74 مدنياً، بينهم أطفال ونساء، جرّاء عمليات القصف بالمدفعية والطيران المسير والقنص، إضافة إلى الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها جماعة الحوثي في مناطق متفرقة".

وأشار التقرير الى أن فرق الرصد التابعة للمنظمة وثّقت "مقتل 15 مدنياً، بينهم 7 أطفال وامرأة، فيما بلغ عدد الإصابات 69 حالة، بينهم 28 طفلاً و8 نساء".

وأوضح أن معظم الضحايا سقطوا جرّاء عمليات القنص التي نفذها مسلحو جماعة الحوثي ضد المدنيين في مدينة تعز.

ولفت تقرير المنظمة الذي تناول "تحديات الهدنة في اليمن وأسباب عجزها عن فك حصار تعز" إلى "تضرر 6 منازل جراء قصف جماعة الحوثي أحياء سكنية بقذائف الهاون والأعيرة المضادة للطيران".

كما تناول التقرير انعكاسات الحصار على حركة المدنيين وتشتت الأسر.