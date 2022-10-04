الحوثي يفخخ مساعي الهدنة بتعز.. والجيش اليمني يعزز دفاعه

بعد عرقلتها تمديد المهنة في البلاد، شنت ميليشيا الحوثي هجوما على مواقع للجيش الوطني في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، حيث دارت خلال الساعات الماضية مواجهات عنيفة.
فقد اشتدت الاشتباكات في الريف الغربي لتعز بين القوات الحكومية والميليشيا، بحسب ما أكد مصدر عسكري للعربية/الحدث، اليوم الثلاثاء.
كما أضاف أن الجيش اليمني عزز دفاعاته في تلك المنطقة، بعد المواجهات العنيفة التي دارت بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة في جبهة الطوير بمديرية مقبنة غربي تعز .
نسف بوادر الهدنة
أتت تلك الاشتباكات بعدما هاجمت عناصر حوثية في وقت متأخر من الليل، مواقع الزنابيل وقرية الزُرَيِّع وعاطف بالجبهة ذاته.
وأفضت المواجهات الدامية التي استمرت خمس ساعات إلى خسائر فادحة في صفوف الميليشيا.
في حين عززت قوات الشرعية خطها الدفاعي في تلك الجبهة بعد الهجوم الحوثي المباغت الذي نسف بوادر الهدنة والسلام، بحسب ما أكد المصدر.
أتى هذا التصعيد العسكري الحوثي فيما لا تزال المساعي الأممية جارية من أجل تمديد الهدنة السابقة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الحالي (2022).
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها، ومن 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.
تمديد هدنة سابقة
أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.
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