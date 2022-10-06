تعز.. إصابة مدني برصاص قناص حوثي
الشاب الجريح تعرض لإصابة بليغة، حيث اخترقت الرصاصة بطنه أدخل على إثرها العناية المركزة
أصيب مدني، مساء الخميس، برصاصة قناصة حوثي، في مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن، مسجلا أول ضحية في صفوف المدنيين منذ انهيار الهدنة ورفض ميليشيا الحوثي تجديدها في الثاني من أكتوبر الجاري.
وقالت مصادر إعلامية يمنية، إن المواطن وهيب أبو بكر اليافعي 21 سنة أصيب برصاص قناص حوثي أثناء ما كان بجوار منزله بحي بريد الروضة كلابة شمال المدينة.
وذكرت المصادر أن القناص الحوثي المتمركز في معسكر الأمن المركزي والمطل على حي كلابة أطلق رصاصاته على الحي واستهدف بطلقة نارية الشاب اليافعي الذي تم إسعافه لمستشفى الصفوة القريب من المنطقة.
وذكر مصدر طبي، أن الشاب الجريح تعرض لإصابة بليغة، حيث اخترقت الرصاصة بطنه أدخل على إثرها العناية المركزة لتلقي العلاج.
وتستهدف قناصة ميليشيا الحوثي بشكل مباشر المدنيين بالقرب من خطوط التماس في مدينة تعز، عوضا عن استهداف الأحياء السكنية بالقصف المدفعي بين الحين والآخر.
ومنذ بدء الهدنة الأممية في مطلع أبريل الماضي، قتل وأصيب نحو 90 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء في عمليات قنص وهجمات بالمدفعية نفذتها ميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة في مدينة تعز المحاصرة منذ 8 سنوات.
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