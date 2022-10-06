اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
قناص حوثي
قناص حوثي - أرشيفية
اليمن والحوثي

تعز.. إصابة مدني برصاص قناص حوثي

الشاب الجريح تعرض لإصابة بليغة، حيث اخترقت الرصاصة بطنه أدخل على إثرها العناية المركزة

العربية. نت - أوسان سالم
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أصيب مدني، مساء الخميس، برصاصة قناصة حوثي، في مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن، مسجلا أول ضحية في صفوف المدنيين منذ انهيار الهدنة ورفض ميليشيا الحوثي تجديدها في الثاني من أكتوبر الجاري.

وقالت مصادر إعلامية يمنية، إن المواطن وهيب أبو بكر اليافعي 21 سنة أصيب برصاص قناص حوثي أثناء ما كان بجوار منزله بحي بريد الروضة كلابة شمال المدينة.

وذكرت المصادر أن القناص الحوثي المتمركز في معسكر الأمن المركزي والمطل على حي كلابة أطلق رصاصاته على الحي واستهدف بطلقة نارية الشاب اليافعي الذي تم إسعافه لمستشفى الصفوة القريب من المنطقة.

اليمن.. مقتل وإصابة 3 أطفال بانفجار لغم حوثي اليمن اليمن والحوثي اليمن.. مقتل وإصابة 3 أطفال بانفجار لغم حوثي

وذكر مصدر طبي، أن الشاب الجريح تعرض لإصابة بليغة، حيث اخترقت الرصاصة بطنه أدخل على إثرها العناية المركزة لتلقي العلاج.

وتستهدف قناصة ميليشيا الحوثي بشكل مباشر المدنيين بالقرب من خطوط التماس في مدينة تعز، عوضا عن استهداف الأحياء السكنية بالقصف المدفعي بين الحين والآخر.

ومنذ بدء الهدنة الأممية في مطلع أبريل الماضي، قتل وأصيب نحو 90 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء في عمليات قنص وهجمات بالمدفعية نفذتها ميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة في مدينة تعز المحاصرة منذ 8 سنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
واشنطن بوست: هذا ما يخطط بوتين لفعله في عيد ميلاده الـ 70 واشنطن بوست: هذا ما يخطط بوتين لفعله في عيد ميلاده الـ 70
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط