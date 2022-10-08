الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثياً غربي صعدة
مجاميع مسلحة وبغطاء مدفعي مكثف هاجمت مواقع الجيش في جبهة آل ثابت
كسرت قوات الجيش اليمني، السبت، هجوماً لميليشيا الحوثي على مواقع عسكرية غربي محافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيا، أقصى شمالي البلاد.
وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان مقتضب، إن "قوات الجيش الوطني كسرت عملية هجومية شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مواقع عسكرية في جبهة آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة".
ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله، إن "مجاميع مسلحة وبغطاء مدفعي مكثف هاجمت مواقع الجيش في جبهة آل ثابت".
وأضاف المصدر أن "أبطال الجيش كانوا لتلك العناصر بالمرصاد، حيث تعاملوا معها وأجبروها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد".
وخلال الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر الجاري، التي أعقبت انتهاء الهدنة وفشل الأمم المتحدة في تمديدها وتوسيعها إثر رفض ميليشيا الحوثي، تجددت المعارك على نحو منقطع في عدة جبهات.
وانتهت الهدنة الإنسانية في الثاني من أكتوبر الجاري بعد استمرارها ستة أشهر، بسبب رفض الحوثيين تجديد الهدنة.
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