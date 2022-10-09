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إطلاق نار جريمة قتل تعبيرية
تعبيرية
اليمن والحوثي

اليمن.. خلاف أسري يودي بحياة أب واثنين من أبنائه

نسبة الجرائم العائلية، ارتفعت مؤخرا في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي

العربية. نت - أوسان سالم
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في أحدث جرائم العنف الأسري المتصاعدة بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، قتل مواطن واثنين من أبنائه، نتيجة خلافات أسرية، في قرية "السوار حبابه" بمديرية العرش بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقالت مصادر إعلامية إن خلافاً أسريًا نشب بين رب الأسرة "أحمد ناصر عواس"، ونجله الأكبر "حسين" الذي شهر سلاحا بوحهه، فتدخل شقيقه "علي" عندما وقع الحادث.

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وبحسب المصادر ، فإن أباً اختلف مع نجله الأكبر في قرية السوار وأشهر الأخير سلاحه الناري محاولاً قتل والده فقام أحد أبنائه بحماية والده فاخترقت الرصاصة جسد الابن والأب وتوفيا على الفور.

وأفادت، أن الابن الأصغر وصل ووجد والده وشقيقه مقتولين فأخذ السلاح وقام بتصفية شقيقه الأكبر.

وأوضحت المصادر أن الضحايا هم الأب أحمد ناصر صالح عواس والولدان حسين أحمد ناصر عواس، وعلي أحمد ناصر عواس.

وارتفعت مؤخرا نسبة الجرائم العائلية، ومعدل ارتكابها بين الأقارب في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بشكل لم تعهده من قبل.

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