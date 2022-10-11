اليمن والحوثي
قصف صاروخي حوثي يستهدف تجمعاً سكنياً في مأرب
تستهدف الميليشيا الحوثية بشكل دائم سكان مديرية حريب بقصف صاروخي ما تسبب بسقوط ضحايا وموجات نزوح وسط صمت دولي
وضع القراءة
100% حجم الخط
استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، الثلاثاء، تجمعاً سكنياً بقصف صاروخي في مديرية حريب جنوبي محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.
وقالت مصادر محلية إن عدداً من المنازل تضررت جراء القصف الحوثي، بصواريخ الكاتيوشا على قرية الهجر، بعزلة ملعاء التابعة لمديرية حريب، وفق ما نقله موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت".
مادة اعلانية
وخلّف القصف، بحسب المصادر، حالة من الهلع والخوف في أوساط المواطنين، وجلّهم من الأطفال والنساء، كما تضررت عدة منازل.
وتستهدف الميليشيا الحوثية بشكل دائم سكان مديرية حريب بقصف صاروخي، ما تسبب بسقوط ضحايا وموجات نزوح، وسط صمت دولي.
اقرأ أيضاً
-
أوكرانيا: روسيا خطفت نائب رئيس محطة زابوريجيا النوويةشركة "إنرجواتوم" الأوكرانية للطاقة النووية: القوات الروسية تحتجز فاليري مارتينيوك في مكان مجهول العرب والعالم
-
السعودية تؤكد على الدور المحوري لأوبك+ في تحقيق التوازن بسوق النفطوبالتالي دعم الاقتصاد العالمي طاقة
-
العراق.. إخلاء سبيل المالكي بكفالة تمهيداً لمحاكمته في قضية "التسريبات"ويأتي القرار بعد استقدام المالكي على خلفية حادثة التسريبات الصوتية المنسوبة إليه والشكوى المقامة ضده من قبل الكتلة الصدرية العراق
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية