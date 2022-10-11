قصف صاروخي حوثي يستهدف تجمعاً سكنياً في مأرب

استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، الثلاثاء، تجمعاً سكنياً بقصف صاروخي في مديرية حريب جنوبي محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.

وقالت مصادر محلية إن عدداً من المنازل تضررت جراء القصف الحوثي، بصواريخ الكاتيوشا على قرية الهجر، بعزلة ملعاء التابعة لمديرية حريب، وفق ما نقله موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت".

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وخلّف القصف، بحسب المصادر، حالة من الهلع والخوف في أوساط المواطنين، وجلّهم من الأطفال والنساء، كما تضررت عدة منازل.

وتستهدف الميليشيا الحوثية بشكل دائم سكان مديرية حريب بقصف صاروخي، ما تسبب بسقوط ضحايا وموجات نزوح، وسط صمت دولي.