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عبدالوهاب الشاجع
الجندي عبدالوهاب الشاجع
اليمن والحوثي

صنعاء.. وفاة أسير حرب تحت التعذيب في سجون الحوثي

تم أسر الجندي عبدالوهاب الشاجع قبل أكثر من عام في جبهات مأرب.. والميليشيا لا تزال تحتجز جثته

العربية.نت - أوسان سالم 
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توفي أحد أسرى الحرب اليمنيين متأثراً بالتعذيب الوحشي الذي تعرض له في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية بالعاصمة صنعاء.

وقالت مصادر حقوقية إن الجندي الأسير عبدالوهاب الشاجع توفي تحت التعذيب في سجون الميليشيا بعد نحو عام من أسره في جبهات مأرب، مشيرة إلى أن الميليشيا لا تزال تحتجز جثته.

وأكدت أن الأسير الشاجع تعرض للإهمال والتعذيب الوحشي داخل السجن، في جريمة بشعة تضاف لقائمة جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الأسرى والمختطفين.

سجناء في أحد المعتقلات التي يديرها الحوثيون في صنعاء (أرشيفية)
سجناء في أحد المعتقلات التي يديرها الحوثيون في صنعاء (أرشيفية)
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في السياق نفسه، طالبت منظمة "رايتس رادار"، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالتحقيق في ملابسات وفاة الشاجع.

وطالبت المنظمة بتحقيق مستقل مدعوم بتقرير من الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب وفاة الأسير الشاجع المحتجز لدى جماعة الحوثيين منذ أكثر من عام.

وقالت المنظمة نقلاً عن أسرة الشاجع إنه نُقل إلى صنعاء وهو جريح وتعرض للإهمال الطبي المقصود ما أدى إلى وفاته.

وقضى عشرات الأسرى والمختطفين في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال السنوات الماضية، جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، بحسب تقارير حقوقية.

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