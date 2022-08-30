.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

2000 مخفي قسراً و17 ألف حالة تعذيب بـ639 سجناً يديرها الحوثي

  • الخط
Detainees wait for their release by the Houthis at the central prison of Sanaa, Yemen September 30, 2019. REUTERS/Khaled Abdullah
سجناء في أحد المعتقلات التي يديرها الحوثيون في صنعاء (أرشيفية)
اليمن والحوثي

2000 مخفي قسراً و17 ألف حالة تعذيب بـ639 سجناً يديرها الحوثي

"المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين" رصدت هذه الانتهاكات ما بين سبتمبر 2015 وديسمبر 2021

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

رصدت منظمة حقوقية أكثر من 2000 حالة إخفاء قسري ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال الفترة من سبتمبر 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2021.

وقالت "المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين"، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، أنها وثّقت أكثر من 17 ألفاً و600 حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجون الحوثيين.

مؤتمر "المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين" بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري
مؤتمر "المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين" بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري

ووثق التقرير 178 حالات تعذيب مفضٍ إلى الموت بينهم 10 أطفال و3 نساء، بالإضافة إلى 16 حالة موت بسبب الإهمال الطبي المتعمد، موضحاً أن محافظة الحديدة جاءت في المرتبة الأولى بواقع 40 حالة تليها أمانة العاصمة صنعاء بواقع 37 حالة، ثم محافظة تعز بـ20 حالة ثم بقية المحافظات.

وأفادت المنظمة الحقوقية أن 27 سجيناً توفوا بعد الإفراج عنهم من سجون ميليشيات الحوثي.

ولفتت إلى "توثيق 2002 حالات اختفاء قسري في سجون الحوثيين، بينهم 125 طفلا و1861 رجلا و16 امرأة".

بيانات نشرتها "المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين" عن المخفيين في سجون الحوثيين
بيانات نشرتها "المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين" عن المخفيين في سجون الحوثيين

وسجل فريق "المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين" 17638 حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجون ميليشيات الحوثي بينهم 587 طفلا و150 امرأة خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2021.

وأوضح التقرير أن "أشكال وصنوف التعذيب تعددت بين جسدي ومعنوي، ولعل أبرز ما اعتمدته ميليشيات الحوثي في التعذيب الجسدي كان الصعق بالكهرباء والضرب الشديد بأدوات غليظة وصلبة وأعقاب البنادق، والتعليق بالأيدي والأرجل بسلاسل حديدية لفترات تصل إلى أكثر من 24 ساعة، والضرب بالسوط بعد التجريد من الملابس، والحرق بأعقاب السجائر واستخدام مواد حارقة كيمياوية خلال التعذيب، والتي أدت بدورها إلى عاهات مستديمة مترافقة مع آثار صحية مدمرة، وقلع الأظافر والأضراس" وغيرها من صنوف التعذيب.

بيانات نشرتها "المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين" عن المخفيين في سجون الحوثيين
بيانات نشرتها "المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين" عن المخفيين في سجون الحوثيين
مجلس القيادة اليمني يبحث مع تحالف دعم الشرعية مسار الهدنة وخروقات الحوثيين  اليمن اليمن والحوثي مجلس القيادة اليمني يبحث مع تحالف دعم الشرعية مسار الهدنة وخروقات الحوثيين 

وأكد التقرير أن ميليشيا الحوثي تدير 639 سجناً منها 230 سجناً رسمياً و298 سجناً سرياً، إضافة إلى استحداث 111 سجناً خاصاً موجودة داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، وأخرى موجودة في مبانٍ مدنية كالوزارات والإدارات العامة. وأشار إلى أن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون احتوت على عدد كبير من السجون والمعتقلات العامة، أخفي فيها آلاف المعارضين والناشطين المناهضين للميليشيا، ومورس بحقهم بداخلها مختلف أنواع التعذيب والانتهاكات الخطيرة.

ودعت "المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين" الأمم المتحدة إلى "إيفاد لجنة دولية لتقصي الحقائق من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب.. لإجراء زيارة تقصي حقائق إلى اليمن".

وطالبت بـ"التحرك العاجل والسريع للضغط على ميليشيا الحوثي لإيقاف عمليات التعذيب التي تمارس في سجونها وما يترتب قبل ذلك من اعتقالات وإخفاء قسري، وإلزامها بالأفراج الفوري عن جميع المعتقلين المدنيين لاسيما المعتقلين السياسيين".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الصدر: الميليشيات الوقحة هي من أوصلت العراق للوضع الراهن الصدر: الميليشيات الوقحة هي من أوصلت العراق للوضع الراهن
اكتشف المزيد