الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي في شبوة

تصدت القوات اليمنية الشرعية بمحافظة شبوة مساء الأربعاء لهجوم حوثي على مواقعها في منطقة القذع بمديرية بيحان التابعة للمحافظة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا، وفق ما نقلته مصادر ميدانية.

وقالت المصادر إن قوات الجيش تمكنت من تدمير التعزيزات الحوثية التي كانت قادمة من محافظة البيضاء باتجاه شبوة.

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حيث كانت الميليشيات استقدمت تعزيزات إلى المناطق الفاصلة بين محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرتهم ومديرية بيحان المحررة بمحافظة شبوة.

كما أكدت أن الميليشيات شنت هجمات متفرقة على منطقة القنذع بمديرية بيحان في محاولة لاختراق المواقع التي تتمركز فيها قوات دفاع شبو والمطلة على مناطق واسعة في البيضاء.

الكتيبة الثالثة

من جانبه، قال العميد أحمد حسين الحارثي، قائد اللواء السادس دفاع شبوة : "أن أفراد الكتيبة الثالثة باللواء كسروا هجوماً للحوثيين حاولوا خلاله التقدم إلى مواقع الكتيبة في جبهة القنذع بمديرية بيحان.

وأوضح الحارثي أن الهجوم جاء عقب أيام من استقدام تعزيزات كبيرة لهم من مناطق في محافظات البيضاء وذمار وإب.