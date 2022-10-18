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وزير خارجية اليمن والمبعوث الأممي
وزير خارجية اليمن والمبعوث الأممي

وزير خارجية اليمن يبحث مع المبعوث الأممي جهود تجديد الهدنة

دبي - العربية.نت
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بحث وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، جهود تجديد الهدنة في اليمن.

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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن وزير الخارجية قوله، إن "تمديد الهدنة اصطدم بتبعية هذه الميليشيا للنظام الإيراني، وهو ما يؤكده رفضها حتى الآن لكافة العروض التي طُرحت في سبيل تمديد وتوسيع الهدنة".

التزام بمواصلة الجهود

من جهته، جدد المبعوث الأممي "التزامه بمواصلة الجهود وبذل كل ما يمكن لتجديد الهدنة، والمضي قدماً في عملية السلام خدمة لتطلعات الشعب اليمني".

وكان المبعوث الأممي أعرب الأسبوع الماضي عن أسفه لعدم تجديد الهدنة في البلاد، مؤكداً أن ذلك سيؤدي لمخاطر كبيرة.

أتى ذلك بعد أن فشلت المساعي الدولية في تمديد الهدنة الأممية السابقة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الجاري.

تمديد سابق

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

جاء هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.

إلا أن ميليشيا الحوثي عرقلت الأسبوع الماضي، تمديد تلك الهدنة للمرة الثالثة، فارضة شروطاً غير مقبولة.

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