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عناصر من ميليشيا الحوثي (فرانس برس - أرشيفية)
عناصر من ميليشيا الحوثي (فرانس برس - أرشيفية)
اليمن والحوثي

اختلف مع والدتها.. قيادي حوثي يقتل طفلته

القيادي الحوثي أقدم على الجريمة بعد خلافات أسرية مع زوجته التي طلقها قبل أيام، ولا يزال يهدد طليقته بقتل طفلها الآخر

العربية.نت - أوسان سالم 
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في أحدث جرائم الأقارب المتصاعدة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، أقدم قيادي حوثي على ضرب طفلته التي لا يتعدى عمرها 12 سنة، حتى الموت، جراء خلاف مع والدتها.

وأفادت مصادر إعلامية أن القيادي الحوثي، أحمد عبدالله حسان والمعروف باسم أحمد الجني، قتل طفلته نتيجة خلافات أسرية مع والدتها.

وأوضح مصدر محلي أن الجني، الذي يقطن منطقة هجدة مديرية مقبنة، بمحافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، أقدم على ضرب طفلته أوسان والبالغة من العمر 12 عاماً حتى فارقت الحياة.

وأضاف المصدر أن الجني أقدم على الجريمة بعد خلافات أسرية مع زوجته التي طلقها قبل أيام، ولا يزال يهدد طليقته بقتل طفلها الآخر، وفق ما نقله موقع "الساحل الغربي" اليمني.

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وارتفع منسوب جرائم قتل الأقارب في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بشكل لافت، ما يعيده مراقبون إلى الأفكار التي عبأتها الميليشيا في عقول المنتمين لها أثناء إقامة الدورات الطائفية.

وكان تقرير حقوقي كشف عن مقتل وإصابة 161 مواطناً يمنياً برصاص أبنائهم الأطفال المجندين لدى ميليشيا الحوثي، منذ مطلع العام 2021، تحت تأثير دورات الشحن والتعبئة الطائفية الإرهابية.

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