مجلس الأمن: هجوم الحوثي على الضبة يهدد الملاحة الدولية
المجلس يدعو الحوثيين إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات والانخراط في الجهود المبذولة لتجديد الهدنة في اليمن
ندد مجلس الأمن الدولي في بيان مساء الأربعاء بهجوم الحوثيين على ميناء الضبة اليمني باستخدام طائرات مسيرة في 21 أكتوبر الحالي.
وقال المجلس في البيان الذي نشرته بعثة أيرلندا بالأمم المتحدة عبر حسابها على "تويتر" إن هجوم الحوثيين على ميناء الضبة "تهديد خطير لعملية السلام في اليمن واستقراره".
وداعا المجلس الحوثيين إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات والانخراط في الجهود المبذولة لتجديد الهدنة في اليمن.
وتابع المجلس أن الهجوم الحوثي يهدد أمن وحرية الملاحة التي يضمنها القانون الدولي.
وقال إن أي تصعيد أمني "سيفاقم معاناة اليمنيين"، مشيراً إلى ضرورة توقف الحوثيين عن مثل هذه الهجمات.
وكرر أعضاء مجلس الأمن الدولي، دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في جهوده نحو تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية على أساس المرجعيات المتفق عليها.
يأتي هذا بينما دعا مجلس الوزراء اليمني في اجتماع عقده بالعاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب ودول العالم والمجتمع الدولي، إلى تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية وحظر الاتصالات معها، وتجفيف منابع تمويلها.
كما استمع مجلس الوزراء إلى تقارير حول تداعيات الهجوم الإرهابي الحوثي على ميناءي الضبة النفطي في حضرموت وميناء رضوم البترولي في شبوة، واستمرار تهديدات الميليشيات الحوثية الإرهابية، وخيارات التعامل معها لحماية مصالح الشعب اليمني، وإمدادات الطاقة العالمية، وحركه الملاحة الدولية.
وأقر مجلس الوزراء اليمني عددا من القرارات والإجراءات الهادفة لردع التهديدات الإرهابية للحوثيين، وما يتطلبه ذلك من رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات، بالتنسيق مع دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة.
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