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Fisherman Muhammad Hindi Burmi looks at the sea as he stands by a fishing boat at the port of Hodeidah, Yemen April 17, 2019. Picture taken April 17, 2019. REUTERS/Abduljabbar Zeyad
صيادون يمنيون على البحر الأحمر (أرشيفية)
اليمن والحوثي

الحوثي يحول مركز إنزال سمكي بالحديدة لثكنة لتهديد الملاحة

الميليشيات حوطت مبنى الإنزال السمكي في منطقة الفازة الساحلية بمديرية التحيتا، ومنعت اقتراب الصيادين منه

العربية.نت - أوسان سالم 
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حولت ميليشيا الحوثي الإرهابية أكبر مركز إنزال سمكي لخدمة الصيادين جنوب الحديدة، غرب اليمن، إلى ثكنة عسكرية لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة "2 ديسمبر" الإخبارية اليمنية عن مصادر محلية متطابقة قولها إن الميليشيات المدعومة إيرانياً حوطت مبنى الإنزال السمكي في منطقة الفازة الساحلية بمديرية التحيتا، ومنعت اقتراب الصيادين منه.

وأكدت أن الميليشيات اتخذت المبنى مقراً لما تسميها "القوات البحرية" التابعة لها، الأمر الذي حرم نحو 3000 صياد من مصدر عيشهم.

في السياق نفسه، دان مكتب حقوق الإنسان في محافظة الحديدة استيلاء الميليشيا الحوثية على مركز الإنزال السمكي في منطقة الفازة وتحويله إلى ثكنة عسكرية، وحرمان صيادين يستخدمون المركز من أرزاقهم.

قوارب صيد في الحديدة (أرشيفية)
قوارب صيد في الحديدة (أرشيفية)
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وقال المكتب في بيان إن الميليشيا الحوثية منعت اقتراب الصيادين من المركز، وحوطته بعشرات الأطقم العسكرية واتخذت المبنى ثكنة عسكرية ومقرًا لها.

وأشار إلى أن هذا العمل يهدد الملاحة الدولية عرض البحر الأحمر.

وأضاف: "ندين هذا الانتهاك الذي يضاف إلى سلسلة جرائم مماثلة بحق المدنيين، ونؤكد أن الجرائم المتكررة بالاستيلاء على المنشآت العامة والخاصة وتحويلها إلى منشآت عسكرية تهدد الأمن المحلي والدولي من قِبل الميليشيا الحوثية، هي جرائم إرهابية ممنهجة تستهدف تعطيل كافة مناحي الحياة وتحرم المواطن من أبسط حقوقه وتزيد من معاناته".

وطالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم لإخلاء المنشآت العامة والخاصة أولًا، وضمان حق الصيادين والعمال في العمل لإعالة أسرهم ثانيًا.

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