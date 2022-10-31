تعز.. وفاة طفل متأثرا بإصابته إثر قذيفة حوثية

توفي طفل متأثرا بإصابته بقذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي بعد ساعات من مقتل والده بذات الحادثة، اليوم الاثنين، في مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وقال مصدر محلي، إن الطفل "سامي سهيم" (3 سنوات) توفي متأثرا بإصابته التي أصيب بها نتيجة سقوط قذيفة حوثية، مساء أمس الأحد، على منزلهم في حي المطار القديم غربي مدينة تعز.

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وتأتي وفاة الطفل سامي بعد ساعات من مقتل والده "سهيم أحمد يحيى العامري" (35 عام) وإصابة ابن عمه "أمير شريف أحمد العامري" (سنتين) في قدمه وبترها، بحسب ما نقله موقع "المصدر أونلاين" الإخباري المحلي.

وكان قد أصيب ثلاثة أطفال من أسرة واحدة جراء قذيفة مدفعية حوثية أثناء عودتهم من المدرسة في منطقة المطار القديم، وهم (محمد ناصر المجنحي 10 أعوام بترت رجله، بدر ناصر المجنحي 8 أعوام بترت رجله، هاشم ناصر المجنحي 9 أعوام شظايا بمناطق متفرقة بجسده).

وتشهد مدينة تعز من وقت لآخر أعمال قصف وقنص على أيدي مسلحين من ميليشيا الحوثي الإرهابية متمركزين في أطراف المدينة، مخلفة سقوط ضحايا في أوساط المدنيين.