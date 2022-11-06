تعز.. مقتل وإصابة امرأتين وطفل بقصف حوثي

قتلت امرأة وأصيبت أخرى وطفل، السبت ، بقصف حوثي استهدف قرية سكنية في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز جنوبي غرب اليمن، بعد ساعات من قصف حوثي مماثل خلف إصابة 5 مدنيين بينهم طفلان وامرأة في مديرية الصلو جنوب شرقي المحافظة.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، ان ميليشيا الحوثي ارتكبت جريمة مأساوية جديدة ضد المدنيين بقصف مدفعي طال منطقة آهلة بالسكان غرب تعز.

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وأكد أن القصف أسفر عن مقتل امرأة وإصابة أخرى وطفلها.

ونقل البيان عن أهالي منطقة حمر التابعة لعزلة المجاعشة بمديرية مقبنة، قولهم إن ميليشيا الحوثي استهدفت المنطقة ومنازل المواطنين بقذائف الهاون.

وأكد الأهالي أن قذائف الهاون سقطت على منزل المواطن يحيى خالد محمد، ما أسفر عن مقتل زوجته زبيدة محمد ثابت، فيما أُصيبت امرأة أخرى تدعى جميلة أحمد محمد وطفلها عبدالملك سمير يحيى بجروح متفرقة في أجسادهم.

وتسبب القصف الحوثي بنفوق عدداً من المواشي والأبقار مسببًا أضرارًا كبيرة بمنازل المواطنين.

كما أجبر القصف الحوثي، وفقا للمصدر، العديد من الأسر القاطنة في قرية "حمر" على النزوح إلى مناطق أخرى، ولا تزال بعض الأسر النازحة في العراء.

والجمعة، استهدفت ميليشيا الحوثي بقذائف المدفعية قرية "الدمينة" الواقعة أسفل نقيل مديرية الصلو الواقعة جنوب شرقي المحافظة، ما أسفر عن إصابة 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة تدعى زينة عبدالله في الثلاثينيات من عمرها، والأخيرة فارقت الحياة، السبت، متأثرة بإصابتها.

واتهمت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، ميليشيا الحوثي الانقلابية، بارتكاب جرائم حرب في العديد من مناطق اليمن، منذ انتهاء الهدنة الإنسانية مطلع الشهر الماضي.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، إن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران ارتكبت جرائم حرب في اليمن، منذ انتهاء اتفاق الهدنة الشهر الماضي، مشيرا إلى وقوع هجمات قناصة وقصف.

وذكر أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقق منذ انتهاء الهدنة، من 3 حوادث قصف في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة أسفرت عن مقتل صبي ورجل وإصابة آخرين، فضلا عن 3 حوادث قنص.

وأوضح المسؤول الأممي أن الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية محظور بموجب القانون الدولي، ويشكل جريمة حرب.

وشدد على الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات والتحقيق في الحوادث ومحاسبة المسئولين عنها.