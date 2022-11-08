بينهم رضيعة.. مقتل 4 مدنيين في القصف الحوثي على مأرب

قتل أربعة مدنيين بينهم رضيعة وأصيب ٨ آخرون، في إحصائية أولية للقصف الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة مأرب، شمالي شرق اليمن، بالصواريخ والمقذوفات إحداها استهدف مخزنا للأسلحة.

ونقل موقع السلطة المحلية بمحافظة مأرب، عن مصدر في عمليات مكتب الصحة، إن هيئة مستشفى مأرب العام ومستشفى الطوارئ استقبلا جثامين أربعة قتلى جميعهم من مخيم الجفينة، كما استقبل ٨ جرحى بينهم طفل حتى منتصف ليل الإثنين/ الثلاثاء، بعض الحالات جراحها خطيرة.

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كما ذكر المصدر أسماء القتلى، الذين سقطوا في القصف وهم: رحاب محمد صالح قصيله (عامان)، رموش صالح عامر قصيله (17عاما)، شعلان صادق احمد عامر السويدي (40 عاما)، مازن سيف الحبابي.

واستهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، مساء الإثنين، مدينة مأرب الآهلة بالسكان والنازحين بعدد من الصواريخ، أحدها وقع في مخزن للأسلحة بالمنطقة العسكرية الثالثة ما أدى إلى تفجر المخزن وسقوط عدد من الصواريخ المتطايرة على أحياء مدينة مأرب والمخيمات المتواجدة بها