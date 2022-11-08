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(FILES) A picture taken on March 5, 2021 shows smoke billowing during clashes between forces loyal to Yemen's Saudi-backed government and Huthi rebel fighters in Yemen's northeastern province of Marib. Yemen's Iran-backed Huthi rebels are in a fierce battle to take the oil-rich city of Marib, the target of an eight-month offensive to control the entire north of the country. (Photo by AFP)
أرشيفية من القصف الحوثي على مأرب

بينهم رضيعة.. مقتل 4 مدنيين في القصف الحوثي على مأرب

العربية.نت - أوسان سالم
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قتل أربعة مدنيين بينهم رضيعة وأصيب ٨ آخرون، في إحصائية أولية للقصف الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة مأرب، شمالي شرق اليمن، بالصواريخ والمقذوفات إحداها استهدف مخزنا للأسلحة.

اليمن.. ميليشيا الحوثي تستهدف مأرب بصواريخ باليستية اليمن اليمن.. ميليشيا الحوثي تستهدف مأرب بصواريخ باليستية

ونقل موقع السلطة المحلية بمحافظة مأرب، عن مصدر في عمليات مكتب الصحة، إن هيئة مستشفى مأرب العام ومستشفى الطوارئ استقبلا جثامين أربعة قتلى جميعهم من مخيم الجفينة، كما استقبل ٨ جرحى بينهم طفل حتى منتصف ليل الإثنين/ الثلاثاء، بعض الحالات جراحها خطيرة.

كما ذكر المصدر أسماء القتلى، الذين سقطوا في القصف وهم: رحاب محمد صالح قصيله (عامان)، رموش صالح عامر قصيله (17عاما)، شعلان صادق احمد عامر السويدي (40 عاما)، مازن سيف الحبابي.

واستهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، مساء الإثنين، مدينة مأرب الآهلة بالسكان والنازحين بعدد من الصواريخ، أحدها وقع في مخزن للأسلحة بالمنطقة العسكرية الثالثة ما أدى إلى تفجر المخزن وسقوط عدد من الصواريخ المتطايرة على أحياء مدينة مأرب والمخيمات المتواجدة بها

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