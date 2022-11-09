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مخيم للنازحين في مأرب (منظمة حماية للتوجه المدني)
من مخيم النازحين في مأرب
اليمن والحوثي

مأرب.. ارتفاع ضحايا هجوم الحوثي إلى 4 قتلى و 23 جريحا

ميليشيا الحوثي استهدفت المخيمات في مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

العربية.نت - أوسان سالم 
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قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، الثلاثاء، إن 4 نازحين بينهم طفلتان قتلوا وأصيب 23 آخرون، إصابة بعضهم خطيرة، جراء الهجوم الذي شنته، مساء الإثنين، ميليشيا الحوثي على مدينة مأرب، شمالي شرق اليمن.

وأضافت الوحدة التنفيذية (حكومية) في تقريرها الأولي، أن "ميليشيا الحوثي قامت أمس بالاستهداف المباشر لمدينة مأرب بما فيها المخيمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة متسببة في مقتل 4 مدنيين وإصابة 23 آخرين إصابة 5 منهم خطيرة".

وأوضحت أن "13 منزلا للأسر النازحة تضررت جراء الاستهداف واحترقت 3 خيام، ودمر 53 خزان للمياه جراء تطاير شظايا الصواريخ في محيط وسكن الأسر النازحة".

وأشارت الوحدة إلى "حالة الخوف والهلع التي عمت في أوساط النازحين خاصة النساء والأطفال وكبار السن"، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على الميليشيا لوقف هجماتها على المخيمات والتجمعات السكانية والالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية.

كما دعت منســق الشــؤون الإنسـانية والمنظمـات الدوليـة لزيـارة المخيمـات والاستماع الى الضحايا.

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